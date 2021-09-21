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Пальмы и туи убирают с улиц Красноярска на зимовку

Пальмы и туи убирают с улиц Красноярска на зимовку
Иллюстрация: www.admkrsk.ru

Переезд «на зимние квартиры» намечен на 22 сентября: кадки с экзотическими деревьями вернутся в теплицы МП «Управление зеленого строительства» - до следующей весны.

#НОВОСТИ

Зимуют эти растения в специальной невысокой теплице: таким образом пальмы и туи не успевают вымахать вверх.

Традиция украшать город экзотическими растениями появилась в 2001 году при Петре Пимашкове, в этом сезоне на улицу выставили 56 туй и 141 пальму, в прежние годы растений было больше – порядка 250, в «комплекте» были еще и агавы.

В 2013 году в Горсовете рассматривался вопрос о том, стоит ли убирать пальмы с улиц Красноярска совсем: содержать тропические растения в теплицах с конца сентября по конец мая – дорого, но и выбросить растения нельзя. Не говоря уже о том, что на их покупку и доставку тоже были затрачены значительные средства.

 

 

Автор: Петр Савельев
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