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Павел Авдеев: наша задача — предвосхитить запрос клиента

Павел Авдеев: наша задача — предвосхитить запрос клиента
Иллюстрация: Газпромбанк

Осенью заканчивается пора отпусков и повышается деловая активность. Пришло время вновь погрузиться в работу, принимать важные решения, в том числе в области управления своими финансами.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

О том, что предлагают этой осенью жителям региона банки, рассказывает Павел Авдеев, вице-президент — управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка.

В Красноярском крае начал работу мобильный оператор «ГПБ Мобайл». Почему вы развиваете этот небанковский продукт?
— Продукт, бесспорно, не банковский — в традиционном понимании. Однако клиентоориентированный бизнес старается использовать любую возможность предоставить потребителю дополнительный удобный сервис. Вот мы и создали конвергентный продукт — сервис на стыке банковских и мобильных услуг. Клиент в выигрыше: выгодно и удобно обслуживаться в одной точке. Кстати, помимо бонусов от оператора можно получить хорошую скидку на абонентскую плату.
 
Пожалуй, самая хорошая осенняя новость для клиентов — повышение ставок по вкладам. А какие еще инструменты вы посоветуете для сбережения средств?
— Есть немало клиентов, которые в качестве сберегательного инструмента рассматривают только вклады. И у нас весьма широкая линейка вкладов, поэтому выгодный продукт выбрать несложно. Но если клиент готов рассмотреть другие возможности, то у нас, к примеру, есть накопительные счета. Интересный продукт — счет «Управляй процентом»: клиент может влиять на доход по накопительному счету путем ежемесячного пополнения. В зависимости от цели мы можем предложить такие инструменты, как ПИФ, ИИС, покупка облигаций через наше приложение «ГПБ Инвестиции».
 
Именно осенью многие задумываются о кредите. Отпуск позади, появились новые цели. Какие банковские продукты сегодня особенно популярны у заемщиков?
— У нас есть хиты — без преувеличения, как среди дебетовых, так и среди кредитных карт. «Умная карта», для которой категория повышенного кешбэка определяется автоматически, продолжает завоевывать награды. Недавно она стала лидером рейтинга банковских дебетовых карт по версии портала «Выберу.ру». Сейчас особенно популярны у клиентов наши кредитные карты: «Удобная карта» с льготным периодом до 180 дней и «Умная карта» с двумя программами лояльности на выбор — начисление за операции бонусов или миль. Кредитная «Удобная карта» самостоятельно определяет срок льготного периода кредитования. Беспроцентный период определяется в зависимости от суммы покупок и снятия наличных. Среди приятных бонусов отмечу специальную приветственную ставку на покупки, совершенные в первые два календарных месяца после оформления карты.
 
А что вы приготовили в начале делового сезона для малого и среднего бизнеса?
— У большинства представителей этого сегмента свой календарь деловой активности. Лето — это как раз самое время для отдыха на открытых верандах, в кафе, парках и скверах. Чтобы мы могли полноценно отдыхать, многие предприниматели трудятся и радуют нас своими предложениями. А Газпромбанк, в свою очередь, рад предложить малому и среднему бизнесу свои услуги, на доступ к которым уже не надо выделять много времени. В большей части процессов можно принять участие дистанционно. Для сегмента МСБ у нас разработаны пакеты услуг РКО, эквайринга, кредитования, банковских гарантий и сопровождения, факторинга, лизинга, конверсионных операций и размещения свободных денежных средств для получения дополнительного дохода. В системе, к примеру, можно зарезервировать счет. А после его получения открытие следующих счетов уже не потребует посещения офиса. Наши клиенты могут воспользоваться технологичным банковским сопровождением. Это интерактивная отчетность и портал передачи обосновывающих документов.
 
Мы всегда рады обсудить задачи с нашими клиентами и помочь найти оптимальное решение.
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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