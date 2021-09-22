Компания с сибирским характером!

Год еще не закончился, а важных событий произошло много. На старте делового сезона «Ярпатентъ» поделился яркими достижениями компании в 2021-м.

1. Признание в масштабах страны

Компания «Ярпатентъ» в преддверии 2021 года была удостоена номинации в ежегодном конкурсе «Лидер промышленности», организованном Московской ассоциацией предпринимателей.

Победа в номинации «За успешную деятельность в патентовании промышленных и инновационных брендов и технологий» поспособствовала расширению профессиональной географии и прорыву на международном рынке в сфере патентования. Это самая высокая награда за всю историю компании и лучшее признание профессионализма команды.

2. Финал юбилейного Всероссийского конкурса «Товарный знак года»!

С начала года мы развернули подготовку и провели долгожданный финал Всероссийского конкурса «Товарный знак года».

Я горжусь участниками конкурса и их брендами. Мы делаем вклад в предпринимательское сообщество, способствуем развитию брендов и поддерживаем их благодаря нашим проектам и мероприятиям. К этому событию я шла десять лет», — вспоминает Яна Дойна. — Благодарю всех причастных к юбилейному финалу конкурса.

3. Сбылась мечта Яны Дойна

— В глубине души я мечтала о таких гостях. А сегодня они с нами, мы показываем им красоты нашего города. Разве я могла представить, что вместе мы поднимемся по канатной дороге, пойдем на Столбы и станем близкими друзьями на многие годы! —вспоминает Яна.

В членах жюри конкурса «Товарный знак года» присутствовали Никита Алябьев, заместитель заведующего отделом экспертизы заявок на товарные знаки Роспатента; Олег Ревинский, доцент кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации Российской государственной академии интеллектуальной собственности; Ольга Терещенко, декан юридического факультета Российской государственной академии интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук.

Признание конкурса «Товарный знак года» на таком высоком уровне стало настоящим воплощением мечты вдохновителя и основателя компании «Ярпатентъ» Яны Дойна!

— Я очень хотела, чтобы на мое событие приехал Роспатент. Желания сбываются, главное — в них верить, — говорит Яна.

4. Патентные битвы

— Хотим поделиться с вами нашими победами в долгих патентных битвах за товарные знаки. За каждый знак наша команда боролась более 12 месяцев, и в 2021 году все обозначения были удостоены звания «Товарный знак».

«КАМЧАТСКАЯ КЕДРОВКА»

Предприниматель из города Петропавловска-Камчатского обратился в «Ярпатентъ», чтобы зарегистрировать этикетку с названием «КАМЧАТСКАЯ КЕДРОВКА» для выпускаемой им настойки.

Роспатент отказал в регистрации этикетки и противопоставил целую серию товарных знаков с обозначениями, включающими слово «КЕДРОВИЦА».

Попытка переубедить эксперта не увенчалась успехом, и в регистрации было отказано. Наша борьба продолжилась в Палате по патентным спорам.

В итоге коллегия удовлетворила поданное нами возражение, отменила отказ в регистрации и вынесла решение о регистрации товарного знака «КАМЧАТСКАЯ КЕДРОВКА».

«ЛАМПА»

В процессе регистрации бренда «ЛАМПА» на горизонте возникло непреодолимое, казалось бы, препятствие. Конкурент из Ижевска решил опередить нашего клиента, позаимствовав у него название. И первым подал заявку на регистрацию товарного знака.

Совместно с нашим клиентом были собраны все доказательства того, что его деятельность началась на несколько лет раньше конкурента, осуществлялась непрерывно и приобрела определенную известность. В Палату по патентным спорам мы направили соответствующие документы.

Товарный знак конкурента был признан недействительным, а все усилия нашей компании были вознаграждены долгожданным решением о регистрации товарного знака «ЛАМПА», город Омск.

PANDA

Товарный знак PANDA из города Грозного в процессе регистрации получил отказ из-за сходства товарных знаков, принадлежащих Всемирному фонду дикой природы (WWF). Год непрерывной борьбы, бесконечные переговоры с представителями WWF в России и Швейцарии, постоянная связь с экспертами Роспатента и маневрирование в условиях пандемии позволили добиться результата. Все противопоставления сняты, а оригинальное обозначение клиента зарегистрировано в качестве товарного знака.

5. Борьба за собственный знак

В завершение делимся историей о борьбе за собственный бренд, который Яна Дойна ввела в оборот в декабре 2018 года.

Паспорт бренда — это совокупность всех зарегистрированных бренд-элементов, используемых компанией: словесных, изобразительных, комбинированных, слоганов, аудиосообщений на радио, элементов, размещенных на сайте компании, в рекламных материалах и т. д.

Около двух лет команда «Ярпатентъ» борется за собственное название «ПАСПОРТ БРЕНДА». В регистрации было отказано. В Палате по патентным спорам тоже не удалось отстоять свое право.

— С января 2021 команда продолжает борьбу за свое наименование в Суде по интеллектуальным правам. Очередное заседание назначено на 14 октября. Бренд будет нашим, — уверенно говорит владелица компании Яна Дойна.