Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen Taos уже в Красноярске!

Дизайн НОВОГО Taos стремителен и динамичен. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный внедорожник, чем Tiguan.

Цены стартуют от 1 694 900 рублей1. Выезжай за рамки!

Необычный образ передней части и капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляют облику технологичности.

Модель предлагается в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и ограниченная серия JOY! – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status. Интерьер версии дополнен яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме и атмосферной подсветкой.

Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным, мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Автомобиль получил передовые технологии и широкий набор систем помощи водителю для максимального комфорта. Современные системы безопасности, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, интуитивно понятный интерфейс и адаптивные световые решения уже входят в базовое оснащение.

НОВЫЙ Taos первый в российской линейке автомобилей Volkswagen получил принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. Теперь пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi, подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками функций автомобиля (например, климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла) через сенсорные переключатели. Мультимедийная система также предоставляет возможность воспроизведения аудиоданных через динамики автомобиля при помощи интерфейса USB и Bluetooth™. В мультимедийной системе можно воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны, в том числе, сервисы Яндекс: Яндекс.Навигатор со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой.

Каждую из комплектаций можно дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования и отдельных опций.

Запишитесь на тест-драйв на сайте vw-medved.ru, чтобы по достоинству оценить новинку:

https://vw-medved.ru/purchase/test-drive/?utm_source=dk&utm_medium=article&utm_campaign=taos

А также узнавайте подробности у Официальных дилеров Volkswagen:

Медведь АТЦ, ул. Копылова, 57, тел.: +7 391 246 05 65

Медведь-Запад, ул. 9 Мая, 72, тел.: +7 391 222 1 777

1Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect (Респект) 110 л.с. MPI 2WD МКП до 30.09.2021