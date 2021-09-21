Дерипаска: Новый состав Госдумы должен пересмотреть закон о Центробанке

Миллиардер и основатель UC Rusal в очередной раз выступил с критикой Центробанка, предложив депутатам нового созыва Госдумы уменьшить масштабы полномочий регулятора.

Г-н Дерипаска в своем Телеграм-канале дал комментарий речи Эльвиры Набиуллиной на Международном банковском форуме, где она заявила, что Банк России может стимулировать технологическую и экологическую трансформацию экономики.

Действовать нужно сейчас. И банковский сектор как основной источник финансирования на российском финансовом рынке должен играть здесь ведущую роль. Со своей стороны Банк России готов к пересмотру подхода к регулированию для обеспечения необходимых структурных изменений в экономике и структурных изменений в структуре кредитования», — сказала г-жа Набиуллина.

Миллиардер считает, что роль банковского сектора свелась к ростовщичеству и не только не помогает развитию экономики, а наоборот подавляет любую деловую активность.

Во всем мире с середины XIX века основной источник финансирования не банки (особенно наши, которые больше похожи на библейских ростовщиков, только с компьютерами), а рынки — долговой и фондовый. И ЦБ, который получил функционал мегарегулятора, был обязан их развивать эти 10 лет. Так вот наш рынок долга, благодаря усилиям ЦБ, только скукожился до 20 трлн рублей — а должен был бы быть сейчас под 100% ВВП, т.е. порядка 115 трлн рублей».

Дерипаска уверен, что новая Дума может изменить закон о полномочиях Центрального банка и

заставить его заниматься проблемами снижения стоимости проектного финансирования для обеспечения темпов роста экономики на уровне 7,5% годовых в соответствии с новым общественным договором, принятым с новой Конституцией РФ как основное условие увеличения располагаемых доходов 60% населения к 2030 г. до европейского уровня».

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