Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая
По мнению известного российского миллиардера, власти КНР ведут верную денежную политику.
Дерипаска считает, что Китай борется с инфляцией в стране с помощью точечных финансовых инструментов и не манипулирует ключевой ставкой. Такая внутренняя политика Китая позволила снизить цены на продукты и металлы относительно с маем текущего года.
Дерипаска напомнил, что раньше финансисты СССР ездили в КНР, чтобы набраться опыта и выстроить грамотную работу ЦБ. И сейчас нашему регулятору не помешало бы поучиться у китайских коллег, считает бизнесмен.
В советские годы финансисты ездили в Китай, чтобы научиться правильно выстраивать работу регулятора и развивать экономику. Сейчас ведущие российские экономисты, работающие на Неглинной, должны снова взять несколько уроков у коллег из Азии. Китайцы поделятся с ними информацией о борьбе с инфляцией и расскажут о цифровой валюте. Возможно, после поездки регулятор перестанет делать высокие ставки и «зажимать» деньги для бизнеса».
Недавно Олег Дерипаска отмечал, что можно довести объем ВВП России за 7 лет до 300 трлн рублей. Однако для этого потребуется полностью перестроить работу регулятора.
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