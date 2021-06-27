Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.06
72,16
86,19
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая

Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая
Иллюстрация: tosno-vestnik.ru

По мнению известного российского миллиардера, власти КНР ведут верную денежную политику.

#НОВОСТИ

Дерипаска считает, что Китай борется с инфляцией в стране с помощью точечных финансовых инструментов и не манипулирует ключевой ставкой. Такая внутренняя политика Китая позволила снизить цены на продукты и металлы относительно с маем текущего года.

Дерипаска напомнил, что раньше финансисты СССР ездили в КНР, чтобы набраться опыта и выстроить грамотную работу ЦБ. И сейчас нашему регулятору не помешало бы поучиться у китайских коллег, считает бизнесмен.

В советские годы финансисты ездили в Китай, чтобы научиться правильно выстраивать работу регулятора и развивать экономику. Сейчас ведущие российские экономисты, работающие на Неглинной, должны снова взять несколько уроков у коллег из Азии. Китайцы поделятся с ними информацией о борьбе с инфляцией и расскажут о цифровой валюте. Возможно, после поездки регулятор перестанет делать высокие ставки и «зажимать» деньги для бизнеса».

Недавно Олег Дерипаска отмечал, что можно довести объем ВВП России за 7 лет до 300 трлн рублей. Однако для этого потребуется полностью перестроить работу регулятора.

По теме

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублейКрасноярский производитель удвоит производство матрасов за 0,9 млрд рублей
  • Авиарейс из Красноярска в Сочи экстренно сел в НовосибирскеАвиарейс из Красноярска в Сочи экстренно сел в Новосибирске
  • Дивногорск объявил конкурс на размещение торговых точек на набережнойДивногорск объявил конкурс на размещение торговых точек на набережной
  • Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»Экс-глава Тувы стал топ-менеджером «РусГидро»
  • «Атмосферу дома» проверили на ковид«Атмосферу дома» проверили на ковид
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.