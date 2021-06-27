Олег Дерипаска призвал ЦБ перенять методику борьбы с инфляцией у Китая

По мнению известного российского миллиардера, власти КНР ведут верную денежную политику.

Дерипаска считает, что Китай борется с инфляцией в стране с помощью точечных финансовых инструментов и не манипулирует ключевой ставкой. Такая внутренняя политика Китая позволила снизить цены на продукты и металлы относительно с маем текущего года.

Дерипаска напомнил, что раньше финансисты СССР ездили в КНР, чтобы набраться опыта и выстроить грамотную работу ЦБ. И сейчас нашему регулятору не помешало бы поучиться у китайских коллег, считает бизнесмен.

В советские годы финансисты ездили в Китай, чтобы научиться правильно выстраивать работу регулятора и развивать экономику. Сейчас ведущие российские экономисты, работающие на Неглинной, должны снова взять несколько уроков у коллег из Азии. Китайцы поделятся с ними информацией о борьбе с инфляцией и расскажут о цифровой валюте. Возможно, после поездки регулятор перестанет делать высокие ставки и «зажимать» деньги для бизнеса».

Недавно Олег Дерипаска отмечал, что можно довести объем ВВП России за 7 лет до 300 трлн рублей. Однако для этого потребуется полностью перестроить работу регулятора.

По теме