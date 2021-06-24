Бывшая жена Дерипаски продает свою долю в En+ арабскому фонду

Сумма сделки может составить $200 млн, для суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment она может стать одной из крупнейших на российском рынке, сообщает агентство Bloomberg.

Как следует из сообщения En+, Полина Дерипаска продала примерно половину своего пакета акций: 2,6%. В ее активе остались 2,58%,

Бывшая супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% энергетической компании En+ эмиратскому инвестиционному фонду Mubadala Investment, сообщила 23 июня En+.

Отец Полины Валентин Юмашев, который также искал покупателя на свою долю (1,6%), не продавал акции, уточняет Bloomberg.

О том, что Полина и Валентин Юмашевы ищут покупателя на свои пакеты акций, впервые стало известно еще осенью 2019 года. До конца 2019 года En+ контролировал Олег Дерипаска, однако предприниматель и связанные с ним энергометаллургические компании, попали под американские санкции. Чтобы вывести бизнес из-под ограничений, Дерипаска сократил свою долю до уровня ниже контрольного.

Фонд Mubadala не новичок на российском рынке, в 2013 году они создали с Российским фондом прямых инвестиций совместный инвестфонд на $2 млрд. В мае 2021 года фонд приобрел 6,3% акций девелопере Etalon Group, который контролирует АФК «Система». Mubadala так же интересуется рынком производства алюминия, фонд уже инвестировал средства в развитие производства алюминия в Объединенных Арабских Эмиратах, речь идет о предприятиях, работающих на солнечной энергии.

Как отмечают аналитики, на решение фонда о выкупе акций могло повлиять сообщение о новой стратегии российского энергометаллургического гиганта. Напомним, компания заявила о том, что разделит свои активы на две группы: в одной останутся предприятия с низким углеродным следом, в другой – недостаточно экологически эффективные.