Красноярская компания первой в России получила кредит по новой госпрограмме

Эта программа стартовала неделю назад. Деньги по ней выдаются под поручительство госкорпорации «Корпорация МСП», которое покрывает как минимум половину суммы.

Компания «Кайрос», зарегистрированная в Красноярском крае, первой в России получила кредит по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП. Об этом рассказали в местном филиале банка «Открытие», который и предоставил заём.

Сумма кредита составляет 180 млн рублей. Под какой процент компания получила эти средства, не разглашается. Однако известно, что по это программе банк кредитует по ставке от 8,5% годовых. Деньги планируют потратить на обновление основных фондов предприятия.

Новая госпрограмма кредитования малого и среднего бизнеса стартовала 14 сентября 2021 года. По ней предприниматели могут получить до 1 млрд рублей под поручительство Корпорации МСП, которое покрывает 50% от суммы кредита, а для тех, кто работает в приоритетных отраслях экономики — до 85%.

Добавим, что компания «Кайрос» работает на рынке с 2006 года. Занимается она заготовкой и переработкой древесины, а также транспортировкой и продажей продукции из нее. По данным финансово отчетности, в 2020 году «Кайрос» при валовом доходе в 953,5 млн рублей заработал чистой прибыли 108,8 млн против 2,2 млн годом ранее.