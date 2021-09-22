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Красноярская компания первой в России получила кредит по новой госпрограмме

Красноярская компания первой в России получила кредит по новой госпрограмме
Иллюстрация: pixabay.com

Эта программа стартовала неделю назад. Деньги по ней выдаются под поручительство госкорпорации «Корпорация МСП», которое покрывает как минимум половину суммы.

#НОВОСТИ
Компания «Кайрос», зарегистрированная в Красноярском крае, первой в России получила кредит по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП. Об этом рассказали в местном филиале банка «Открытие», который и предоставил заём.
 
Сумма кредита составляет 180 млн рублей. Под какой процент компания получила эти средства, не разглашается. Однако известно, что по это программе банк кредитует по ставке от 8,5% годовых. Деньги планируют потратить на обновление основных фондов предприятия.
 
Новая госпрограмма кредитования малого и среднего бизнеса стартовала 14 сентября 2021 года. По ней предприниматели могут получить до 1 млрд рублей под поручительство Корпорации МСП, которое покрывает 50% от суммы кредита, а для тех, кто работает в приоритетных отраслях экономики — до 85%.
 
Добавим, что компания «Кайрос» работает на рынке с 2006 года. Занимается она заготовкой и переработкой древесины, а также транспортировкой и продажей продукции из нее. По данным финансово отчетности, в 2020 году «Кайрос» при валовом доходе в 953,5 млн рублей заработал чистой прибыли 108,8 млн против 2,2 млн годом ранее.
Автор: Петр Савельев
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