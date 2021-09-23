Мария Таткина: лучшие компании Красноярского края могут работать на вас

Ежегодно «ДК» публикует рейтинг «100 крупнейших предприятий региона». В него входят компании, зарегистрированные на территории Красноярского края или имеющие в регионе официальное представительство.

В списке они ранжируются по показателю выручки, а дополнительные сведения об их деятельности берутся из базы «СПАРКС-Интерфакс». В сотне лучших представлены только предприятия, получившие высокие результаты.

Этот рейтинг отражает важную информацию о развитии бизнеса в Красноярском крае. При этом вы можете не только порадоваться за предприятия региона, но и получить прибыль от их успехов.

Заработать на росте показателей компаний можно двумя способами. Первый — купить акции предприятия, дождаться увеличения их стоимости, а затем продать. Второй — приобрести эти же ценные бумаги, держать их и получать дивиденды. Можно совместить оба варианта, но, продав акции, вы потеряете право на дивиденды», — рассказывает Мария Таткина, директор филиала АО «Открытие Брокер» в Красноярске.

В качестве примера эксперт предлагает рассмотреть лидера рейтинга — ПАО «ГМК «Норильский никель». В 2020 г. компания получила 1,117 трлн рублей выручки, чистая прибыль составила 266,3 млрд рублей, а EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) — 335,2 млрд рублей. По значению EBIT можно определить, сколько денег приносит бизнес, и сравнить между собой предприятия из разных отраслей. По этому показателю металлургический гигант также лидирует среди компаний региона.

Акции «Норникеля» подорожали на 20 % с конца 2019-го к августу 2021 г. Но в этот период был момент, когда они были дороже на 35 %. То есть, купив акции «Норникеля» в ноябре 2019 г., за полтора года можно было увеличить свой капитал на 35 %», — поясняет Мария Таткина.

За этот же период компания выплатила своим акционерам по 2200 рублей дивидендов на каждую ценную бумагу — то есть дивидендная доходность составила 11 % относительно цены покупки. Эксперт подчеркивает, что таких процентных ставок не предложит ни один банк.

По словам руководителя «Открытие Брокер» в Красноярске, среди предприятий края стоит обратить внимание и на таких промышленных гигантов, как:

АО «Полюс Красноярск»;

ПАО «РусГидро»;

ПАО «РУСАЛ»;

АО «СУЭК-Красноярск»;

АО «Красноярская ГЭС».

Все эти компании также входят в топ-30 лидеров региона по EBIT и другим показателям.

Правила успеха от «Открытия Брокер» В инвестировании стоит придерживаться нескольких правил: 1. Никогда не вкладывайте последнее. Всегда в запасе должна быть финансовая подушка, равная нескольким месячным бюджетам семьи, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не тратить инвестиционный капитал. 2. Выбирайте надежного брокера. Доверяйте компаниям с долгой историей и большим количеством клиентов. 3. Инвестируйте средства в разные группы активов. В диверсифицированном портфеле могут быть акции, валютные фонды, фонды драгоценных металлов и государственные облигации. 4. Используйте налоговые льготы. Для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) государство преду-смотрело возможность воспользоваться налоговым вычетом и вернуть 13 % НДФЛ (до 52 тыс. рублей в год). Так, например, купив в декабре 2019 г. акции ПАО «Полюс» на ИИС на сумму 100 тыс. рублей, в 2020 г. можно было претендовать на возврат 13 тыс. рублей из ранее уплаченного НДФЛ. Продать акции в августе 2021 г. было реально за 190 тыс. рублей, а дивиденды за этот период составили чуть больше 12 тыс. 5. Регулярно пополняйте брокерский счет. Инвестируя понемногу, но постоянно, можно добиться лучших результатов, чем пытаясь накопить большую первоначальную сумму для покупки ценных бумаг. Фондовый рынок предоставляет большие возможности для инвесторов с любым стартовым капиталом. Откройте брокерский счет или ИИС и начните строить свое благополучное финансовое будущее. АО «Открытие Брокер» ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 15 Тел. 8-800-500-99-66 (звонок по России бесплатный)