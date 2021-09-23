Как продать престижную недвижимость за один месяц по максимальной цене?

С какими сложностями сталкиваются продавцы престижного жилья при продаже? Почему собственники порой годами пытаются продать элитную и загородную недвижимость? Как обойти подводные камни при продаже?

Эти и многие другие вопросы мы обсудили с Максимом Омельянчуком и Алексеем Лагутиным, руководителями агентства «Жилфонд-Премиум».

Максим и Алексей более известны красноярцам как руководители агентства «Кром». В прошлом году произошел ребрендинг: «Кром» присоединился к федеральной сети «Жилфонд», состоящей из 115 офисов.

Квартира стоит — цены падают

Что сейчас происходит на рынке престижной и элитной недвижимости?

Алексей Лагутин, руководитель агентства «Жилфонд-Премиум»

Уровень покупательского спроса и динамика цен на престижную недвижимость серьезно отличаются от показателей стандартного жилья. Если в поисках дорогостоящей недвижимости вы зайдете на порталы, то наверняка обратите внимание на то, что практически все квартиры выставлены на сайтах больше года. Некоторые объекты «болтаются» с 2018 года.

Большинство собственников вынуждено систематически понижать стоимость: открытая статистика позволяет нам отследить этот процесс.

Максим Омельянчук, руководитель агентства «Жилфонд-Премиум»

Рекорд снижения цены, который удалось обнаружить, — 28 %: с 25 млн до 17,36 млн. Обратите внимание: цена снижалась во время значительного роста стоимости типового жилья в 2020 году. Но даже с учетом такой коррекции квартира до сих пор не нашла покупателя.

Покупатели, которые не торопятся

После знакомства с этой статистикой у продавца могут возникнуть вопросы. Есть ли сейчас на рынке престижной недвижимости Красноярска покупатели? Неужели для того, чтобы продать квартиру, нужно потратить 3 года, постоянно понижая цену?

А. Л. Технология продажи стандартных квартир эконом-класса и даже среднего класса серьезно отличается от технологии продаж престижного жилья. Расскажу об основных трудностях. Например, практически нет статистики и аналитики по проведенным сделкам. При продаже квартиры очень сложно оценить объект и выйти с правильной ценой, которая привлечет, а не оттолкнет реальных покупателей. Определить стоимость квартиры в эконом-классе довольно легко. Ежемесячно в Красноярске продаются тысячи типовых квартир. Попросите десяток специалистов оценить одну из подобных, и их прогнозы не будут различаться более чем на 100 тыс. рублей. Хорошим ориентиром могут служить цены застройщиков. Если знаешь площадь квартиры, стоимость квадратного метра и помнишь таблицу умножения, то определить цену не составляет труда.

С продажей престижного жилья ситуация совершенно иная. Каждый объект недвижимости по-своему уникален. Статистика продаж закрыта от посторонних глаз, а достоверными цифрами профессионалы делятся лишь в закрытом кругу.

М. О. К тому же при продаже крупногабаритных квартир площадь имеет уже не такое важное значение. Так, квартира площадью 200 квадратных метров, но с менее удачным видом из окна, планировкой, отделкой, может стоить дешевле квартиры площадью 120–150 «квадратов». Покупатели не видят смысла платить «коммуналку» и налоги за лишнюю и бесполезную площадь.

А. Л. Еще одни нюанс. При продаже недвижимости премиального класса сложно достучаться до платежеспособных клиентов. На рынке престижного жилья предложение значительно превышает спрос. Реальных покупателей, а не «туристов», мало. И с каждым днем становится все меньше: обеспеченные красноярцы переезжают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Согласно нашей статистике, подавляющее большинство продавцов квартир стоимостью выше 10 млн либо уже не живут в Красноярске, либо планируют переезд из города. И это не все. На человека, который планирует покупку за 10, 15, 25 млн рублей, нацелены многочисленные рекламные кампании: продажа автомобилей, туристических поездок, мебели, инвестиционных программ и т. д. Из-за высокой конкуренции за внимание этой аудитории резко возрастает стоимость рекламы.

О. М. И все это осложняется тем, что, покупатели престижного жилья никуда не торопятся и очень долго выбирают недвижимость. Люди, выбирающие недорогое жилье (студии, гостинки, однокомнатные), собрав необходимую сумму, быстро выходят на сделку. Многие из них вынуждены снимать жилье, каждый месяц внося арендную плату. Если семья расширяется и выбирает стандартную двух-, трехкомнатную квартиру, то они тоже спешат. В маленькой квартире стало тесно, ребенку нужна отдельная комната и т. д. Покупатели дорогих и престижных квартир, как правило, никуда не торопятся. Они уже живут в просторных квартирах с хорошим ремонтом, и у них совершенно другие мотивы для покупки. Поэтому выбирать подходящий объект недвижимости они могут месяцами, а порой даже годами.

Начните с фотосессии

Как же преодолеть эти трудности?

А. Л. Хорошие квартиры (престижное место, удачная планировка, отличный ремонт) нельзя продавать так же, как стандартное жилье. Если собственник или неграмотный риелтор просто разместит объявление о продаже на ведущих порталах, то толку от этого не будет. В лучшем случае поступит 3, 5, 10 звонков, но до просмотров квартиры дело может и не дойти.

Пошаговый алгоритм продажи состоит более чем из 30 пунктов. Только четкое соблюдение стандартов позволяет нам гарантированно найти покупателя на престижную недвижимость по максимальной цене в конкретный срок. А если не выполняется хотя бы один из шагов, то продажа квартиры может занять не один месяц, а несколько лет.

О. М. А теперь вернемся к вопросу, который был задан ранее: есть ли покупатели? На него есть четкий и однозначный ответ: покупатели престижной недвижимости есть, и их немало. Продавая двухуровневую квартиру площадью 210 кв. м в центре Красноярска, наши специалисты за 2 недели обработали более 200 запросов от покупателей и за 2 дня организовали 39 просмотров. При использовании эффективного маркетингового плана любая престижная недвижимость может быть продана по максимальной цене в течение месяца.

А. Л. В рамках нашей беседы мы не можем рассказать обо всех 30 шагах, необходимых для продажи престижной недвижимости. Сделаю акцент лишь на самых важных.

Шаг 1. Предпродажная подготовка. Большинство собственников и риелторов не уделяют внимания этому этапу, поэтому квартира «не зажигает» покупателей. Для каждого объекта мы делаем профессиональную фотосессию. Оператор готовит видео, которое подчеркивает преимущества объекта.

Шаг 2. Превосходный маркетинговый план. Цель нашей рекламной кампании — охватить всех потенциальных покупателей. И здесь за дело берутся наши специалисты по маркетингу (к слову, одни из лучших в России). Статистика рекламной кампании может впечатлить даже профессионалов рынка недвижимости: более 20 тыс. просмотров объявлений на порталах, более 7 тыс. просмотров видеопрезентации объекта, более 5 тыс. покупателей, заинтересовавшихся недвижимостью, перешли на сайт для детального знакомства с квартирой. Большинство продавцов не делают и 5 % от нашей стандартной рекламной кампании. Откуда в таком случае появятся покупатели?

Шаг 3. Эффективные переговоры с покупателями. Сложно вести переговоры без глубокого знания рынка, анализа спроса и предложения. Но еще сложнее продавцу общаться с покупателем, у которого есть огромный выбор аналогичных квартир. Благодаря нашему эффективному маркетинговому плану, создающему высокий спрос на квартиру, ситуация кардинально меняется: уже продавцы недвижимости выбирают покупателя.

О. М. Если читателей заинтересовала эта тема, если планируете продать престижную, элитную, загородную недвижимость, заходите на сайт https://престижная-недвижимость.рф. Здесь вы сможете более подробно ознакомиться с технологией продажи недвижимости, получить маркетинговый план и пошаговый алгоритм продажи.

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