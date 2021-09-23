Конференция от финансовой группы «БКС»: рынок структурных продуктов в период пандемии

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Приглашаем Вас на конференцию «Рынок структурных продуктов в период пандемии», где хедлайнером мероприятия станет один из ведущих финансовых экспертов компании «БКС Мир инвестиций» Франц Хеп.