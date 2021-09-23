Конференция от финансовой группы «БКС»: рынок структурных продуктов в период пандемии
Приглашаем Вас на конференцию «Рынок структурных продуктов в период пандемии», где хедлайнером мероприятия станет один из ведущих финансовых экспертов компании «БКС Мир инвестиций» Франц Хеп.
Франц Хеп — управляющий директор по структурным продуктам ООО «Компания БКС»
Образование:
Окончил Венский экономический университет (Vienna University of Economics and Business). Имеет степень MBA (Wake Forest University, США)
Профессиональный опыт:
Родился и работал в Австрии. Был руководителем направления частного банковского обслуживания Gazprombank (Switzerland) Ltd, а также руководителем направления структурных продуктов российского инвестиционного банка Sberbank CIB.
В Группе БКС работает с 2017 года.
Обсудим вопросы:
- Компании-роста или компании-стоимости. Куда инвестировать в текущий момент?
- Какие формы инвестирования наиболее актуальны?
- Тренды на рынке готовых финансовых решений в Европе Как выбрать «свой» структурный продукт?
- Актуальные инвестиционные идеи
Программа:
18.30-19.00 Сбор гостей, фуршет
19.00-20.30 Выступление спикеров
20.30-21.00 Сессия вопросов-ответов
Event-пространство One Way Loft, ул. Пушкина, 22г.
30 сентября 2021 г. 19.00
Участие в мероприятии бесплатное.
Необходима регистрация по адресу:
https://bks.timepad.ru/event/1781910/?utm_source=dk