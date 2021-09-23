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Конференция от финансовой группы «БКС»: рынок структурных продуктов в период пандемии

Конференция от финансовой группы «БКС»: рынок структурных продуктов в период пандемии
Иллюстрация: БКС

Приглашаем Вас на конференцию «Рынок структурных продуктов в период пандемии», где хедлайнером мероприятия станет один из ведущих финансовых экспертов компании «БКС Мир инвестиций» Франц Хеп.

Франц Хеп — управляющий директор по структурным продуктам ООО «Компания БКС»

Образование:

Окончил Венский экономический университет (Vienna University of Economics and Business). Имеет степень MBA (Wake Forest University, США)

Профессиональный опыт:

Родился и работал в Австрии. Был руководителем направления частного банковского обслуживания Gazprombank (Switzerland) Ltd, а также руководителем направления структурных продуктов российского инвестиционного банка Sberbank CIB.

В Группе БКС работает с 2017 года.

 

Обсудим вопросы:

  • Компании-роста или компании-стоимости. Куда инвестировать в текущий момент?
  • Какие формы инвестирования наиболее актуальны?
  • Тренды на рынке готовых финансовых решений в Европе Как выбрать «свой» структурный продукт?
  • Актуальные инвестиционные идеи

 

Программа:

18.30-19.00  Сбор гостей, фуршет

19.00-20.30  Выступление спикеров

20.30-21.00  Сессия вопросов-ответов

 

Event-пространство One Way Loftул. Пушкина, 22г.

30 сентября 2021 г. 19.00

Участие в мероприятии бесплатное.
Необходима регистрация по адресу:
https://bks.timepad.ru/event/1781910/?utm_source=dk

 

Автор: Александр Вознесенский
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