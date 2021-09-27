Волшебные онлайн-сделки Риэлтессы

Привычные сценарии нашей жизни стремительно меняются — особое значение приобретают «доверенные лица» — суперспециалисты, на которых можно положиться в самых серьезных жизненных и бизнес-ситуациях.

Пожалуй, необходимость довериться и положиться на профи особенно очевидна, если речь идет о покупке квартиры онлайн. Десять лет назад такое в принципе невозможно было представить. Покупатели бродили с риелторами или самостоятельно по стройкам и квартирам, стояли в очередях в Регпалате, собирали справки для банков… В общем, тратили силы и время, в результате чего покупка недвижимости была сложным энергозатратным процессом. Сегодня все изменилось.

— Более 40 % сделок по недвижимости в моей текущей практике проходят онлайн. И для покупателя этот процесс прост, прозрачен и технологичен. Более того, возможности онлайн позволяют купить квартиру в любом городе страны в самые сжатые сроки, — рассказывает риэлтесса Гюзель Ханюкова, руководитель агентства недвижимости «Бульвар 21».

Все начинается с выяснения потребности клиента. Приобретается квартира для жизни или это инвестиционный проект? Какой сценарий рассматривает клиент: благоустроенный жилой комплекс, где все заточено для жизни семьи с детьми, или дом-бутик в сердце делового района города? Школа, метро, наличие подземного паркинга, планы на второго или третьего ребенка… Чем больше деталей выяснит риелтор, тем больше шансов на покупку квартиры, о которой мечтает клиент. Далеко не каждый покупатель, решивший приобрести квартиру в другом городе, ориентируется в разнообразии районов и понимает, где конкретно он хочет жить или куда выгоднее инвестировать.

— На старте сотрудничества я, как правило, делаю развернутую экскурсию по районам города для клиента. Для того чтобы самой ориентироваться в вопросе, я буквально пешком исходила города, в которые сегодня стремятся красноярцы: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа. Продавать кота в мешке не умею и не хочу. Поэтому много хожу по районам, общаюсь с людьми. Ни один рекламный проспект не расскажет столько подробностей, сколько узнаешь в живом общении, — подчеркивает Гюзель Ханюкова.

Следующий этап онлайн-покупки — денежный. И речь идет вовсе не о задатке риелтору. Гюзель Ханюкова помогает найти не только квартиру, но и средства на ее покупку.

— Конечно, идеальный вариант, когда у клиента есть вся сумма на руках, но мы живем в других условиях. Поэтому сегодня риелтор — это еще и финансовый консультант, ипотечный брокер, ваш личный юрист. Я помогаю подобрать самый выгодный вариант ипотеки, рефинансировать имеющийся долг под более низкий процент. В итоге мы находим необходимые средства. И все это делается онлайн. Ходить по банкам не придется, как и лично составлять заявки — все это я беру на себя.

Три горячих факта об инвестировании в недвижимость от Гюзель Ханюковой 1. Если стоимость квартир в Красноярске в течение года растет сейчас на 10–15 %, то в Краснодарском крае — на 60 %. 2. Купив квартиру в Краснодарском крае на этапе котлована, можно заработать на ее продаже уже через год — там строительство дома длится 6–8 месяцев. 3. По-прежнему самым привлекательным остается город Сочи. Однако наметились еще две точки стремительного роста: Анапа и Новороссийск, так как именно эти города планируют «превращать в Сочи». Гюзель Ханюкова называет себя «переносным офисом». Все, что необходимо для работы, находится в ноутбуке и в телефоне, документы отправляются по почте и в мессенджеры, электронная подпись избавляет клиента от личного присутствия. В итоге сделка закрывается в считаные дни, что очень важно сегодня, когда цены на квартиры растут не по дням, а по часам.

Деньги найдены — начинается увлекательный процесс выбора квартиры. Казалось бы, сложно без хозяйского ока, ведь хочется рассмотреть все в подробностях. Глазами клиента становится Гюзель Ханюкова.

— Я провожу для клиента подробные виртуальные экскурсии — как по квартире, так и по району. Что касается квартиры, то там я смотрю все и везде. У меня есть специальный «тревожный чемоданчик», в котором и метр, и резиновые перчатки. Замеряю, залезаю под ванну, проверяю стоки: вдруг течет, каждую дверь, раму… Агентства меня за это не любят, говорят: «Боже, какая ты зануда!» Но тут лучше перебдеть, как говорится, — делится Гюзель Ханюкова.

Квартира выбрана, можно оформлять сделку. Опять-таки все можно сделать удаленно, с помощью электронной подписи. Гюзель закажет выезд регистратора сделки прямо в офис или на дом.

Ура, вы счастливый владелец квартиры в городе, который находится за тысячи километров. Все случилось в вашем телефоне или ноутбуке. Правда, с помощью одной волшебницы.

— Конечно, чтобы вот так стремительно и без хлопот купить квартиру в другом городе, нужен риелтор, который хорошо разбирается в различных рынках недвижимости. Знает особенности юга страны, столицы, северо-запада. Ну и, конечно, вы должны доверять этому человеку, ведь он становится вашим поверенным по самым разным вопросам, которые мы решаем в процессе покупки недвижимости. У вас еще нет такого риелтора? Давайте знакомиться.