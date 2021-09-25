Автор «Смешариков» и актер известных сериалов ждут красноярцев на творческих встречах

27 и 29 сентября в детском кинотеатре «Мечта» состоятся творческие встречи в рамках Книжного фестиваля «Всё начинается с детства». Вход на встречи бесплатный.

27 сентября в 17:00 красноярцев ждут «Размышления об актёрской профессии» с Александром Давыдовым.

Актёр театра и кино, известный по ролям в сериалах «Птица в клетке» и «Баллада о бомбере», погрузит гостей в специфику работы актёра, поделится опытом и ответит на вопросы.

А 29 сентября в 11:00 состоится творческая встреча «Педаль от огурца» с Игорем Шевчуком. Один из авторов проекта «Смешарики», сценарист мультсериала «Фиксики» выступит в «Мечте» со своим шоу.

Гостей ждут весёлые конкурсы, мультфильмы, песни, загадки, игры, фиксипелки, смешные стихи и многое другое.

Вход на встречи по пригласительным билетам. Они уже ждут всех желающих в кассе кинотеатра.

Отметим, книжный фестиваль «Всё начинается с детства» проходит при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» и ПАО «Росбанк».

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