Банк России научит красноярских предпринимателей принимать оплату смартфоном

5 октября эксперты Банка России, Национальной системы платежных карт и представители рынка расскажут о технологии SoftPOS, которая позволяет принимать безналичные платежи с помощью смартфона.

На вебинаре можно будет узнать о преимуществах этого решения, особенно при выездной торговле и курьерской доставке, его использовании при приеме оплаты через Систему быстрых платежей, а также о том, как подключить такую услугу, какие мобильные устройства для этого подходят и о многом другом.

Вебинар начнется в 14:00 по красноярскому времени.

Он будет транслироваться на канале Банка России в YouTube и на странице в Facebook. Чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться.