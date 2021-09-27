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Более 6 тонн мусора собрали волонтеры с берега Енисея

Более 6 тонн мусора собрали волонтеры с берега Енисея
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

Традиционная экологическая акция «День реки» прошла в выходные в Красноярске. 12 команд волонтеров убирали мусор на острове Молокова. Организатором экомарафона по традиции стал РУСАЛ.

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба компании, в результате с берега Енисея вывезли 79 мешков мусора общим весом в 6,5 тонн. Из них 15,5 мешков пластика и 21 – стекла и металла. Весь собранный мусор был направлен на переработку, в этом помогли «Красноярская рециклинговая компания» и проект «Я сдаю в переработку».

«День реки» проходил одновременно в 10 городах, участники могли общаться в прямом эфире: изо всех точек была организована радиотрансляция. Всего за два часа в 10 городах удалось собрать 1439 мешков мусора – а это более 14 тонн, более 3,5 тонн отходов отправили на переработку.

Экологическая акция под названием «День Енисея» впервые прошла в 2011 году, с 2019 года она сменила название на «День реки» и расширила географию, сейчас в ней участвуют не только города Красноярского края и Хакасии, но и Иркутской, Волгоградской, Свердловской и Кемеровской областей.

 

 

Автор: Петр Савельев
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