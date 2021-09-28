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Красноярских предпринимателей просят рассказать о своих проблемах

Красноярских предпринимателей просят рассказать о своих проблемах
Иллюстрация: pixabay.com

Ответы представителей малого и среднего бизнеса обещают систематизировать и проанализировать, чтобы потом передать соответствующие предложения властям.

#НОВОСТИ
Центр «Мой бизнес» в Красноярском крае проводит опрос предпринимателей на предмет текущего состояния регионального бизнеса.
 
В опроснике отражены как финансовые аспекты жизни компаний, так и ее взаимодействие с власть имущими.
 
Полученные результаты планируют обсудить на очередном заседании общественного совета центра «Мой бизнес», чтобы подготовить рекомендации и предложения для соответствующих представителей власти.
 
Принять участие в опросе можно здесь. Ответы принимаются до 1 октября включительно.
Автор: Петр Савельев
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