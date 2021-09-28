Красноярских предпринимателей просят рассказать о своих проблемах

Ответы представителей малого и среднего бизнеса обещают систематизировать и проанализировать, чтобы потом передать соответствующие предложения властям.

Центр «Мой бизнес» в Красноярском крае проводит опрос предпринимателей на предмет текущего состояния регионального бизнеса.

В опроснике отражены как финансовые аспекты жизни компаний, так и ее взаимодействие с власть имущими.

Полученные результаты планируют обсудить на очередном заседании общественного совета центра «Мой бизнес», чтобы подготовить рекомендации и предложения для соответствующих представителей власти.