Инноваторы и стартапы Красноярского края и Хакасии смогут стать поставщиками ОАО «РЖД»

Красноярская железная дорога и венчурная компания YellowRockets начинают совместную программу KZDStartup. Она поможет основателям технологических проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру РЖД

Эксперты ОАО «РЖД» и YellowRockets расскажут о тонкостях работы с большой корпорацией, разберут проекты участников и расскажут, как правильно адаптировать их под запросы ОАО «РЖД». По итогам программы у участников появится четкий план и необходимые документы для запуска пилотного проекта на железной дороге.

Программа KZDStartup включает стратегическую сессию, хакатон, питч-сессии, трекинг и конкурс технологических проектов.

Мы выступаем за комплексный, экосистемный подход в работе с инновациями. В рамках программы пройдет стратегическая сессия с участием представителей власти, бизнеса, университетов, инфраструктуры поддержки, венчурных фондов. Это уровень глобальных задач, стратегии и взаимодействия всех игроков. – говорит Вячеслав Иванов, и.о. главного инженера Красноярской железной дороги. – В то же время пройдет конкурс для технологических стартапов, а проекты на самых ранних стадиях смогут попробовать свои силы и пообщаться с представителями РЖД на стартап-выходных. Талантливым ИТ-командам может быть интересно попробовать свои силы в решении задач от РЖД на хакатоне. И это планы только на осень 2021 года, мы настроены на работу “в долгую”. Красноярская железная дорога становится центром притяжения инноваций в Сибири».

Набор заявок на конкурс технологических проектов в рамках программы KZDStartup стартовал 20 сентября. Отобранные проекты три месяца будут работать с экспертами, делать домашние задания и встречаться с представителями ОАО «РЖД».

Программа рассчитана на широкий спектр проектов и по тематикам, и по стадиям. Предприниматели с опытом и готовым продуктом знают, что попасть в фокус такой корпорации, как ОАО «РЖД», и возможно стать её поставщиком – это очень ценно. Они придут и презентуют свои разработки. Но я бы советовал обратить внимание на эту программу начинающим стартаперам, у которых может даже нет продукта, и которые не готовы прямо сейчас выйти на пилотный проект. Для них это возможность изучить, как работает корпорация, получить обратную связь и пообщаться с топ-менеджерами», - считает Сергей Богданов, CEO YellowRockets.

Стратегическая сессия пройдет 1 октября. В ней примут участие представители региональных властей, институтов поддержки, университетов, венчурных инвесторов, технологических предпринимателей и топ-менеджеры Красноярской железной дороги. Главная задача участников стратсессии – определить главные проблемы и создать дорожную карту по развитию инновационной инфраструктуры до 2023 года.

Стартап-марафон пройдет 23-24 октября. Участники изучат вопросы Customer Development, особенности построения проблемного интервью при работе с корпоративными клиентами, и вместе с экспертами разберут сильные и слабые стороны своих проектов.

Хакатон пройдет 26-28 ноября. Хакатон – это соревнование ИТ-команд по решению кейсов ОАО «РЖД». Команда за время хакатона должна создать рабочий прототип технологического решения. Призовой фонд хакатона 100 тыс. рублей.

Узнать подробности, выбрать подходящее мероприятие и зарегистрироваться на него можно на сайте программы: https://rzdinnovation.ru/kzdstartup/