Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.10
72,92
84,45
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Доширака» хватит всем: власти Рязанской области отреагировали на информацию о дефиците

«Доширака» хватит всем: власти Рязанской области отреагировали на информацию о дефиците
Автор фото: Jk Lee . Иллюстрация: pixabay.com

Накануне СМИ сообщили о том, что в Красноярске наблюдается дефицит поставок лапши быстрого приготовления в связи со временной остановкой завода в Рязани.

#НОВОСТИ

Власти Рязанской области заявили о том, что приведенная в прессе информация недостоверна. Как пояснил ТАСС представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Алексей Лавренев, информационное письмо было разослано торговым сетям четыре месяца назад при запуске новой линии на предприятии, чтобы предупредить о возможных сбоях. Но за это время никаких проблем с поставками продукции не было, отгрузка шла в полном объеме.

О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было», - отметил Лавренев.

Чиновник подчеркнул, что министерство намерено провести проверку источников информации.

Как пояснили ТАСС на предприятии, в связи с пандемией сильно вырос рост продаж, поэтому дефицит товара в регионах может быть связан только с растущим спросом на «растворимую» лапшу.

Завод в Рязани работает с 2008 года и сейчас может выпускать 250 миллионов упаковок в год. Второе предприятие компании расположено в Подмосковье.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Наталья Каптелинина не получила место в ГосдумеНаталья Каптелинина не получила место в Госдуме
  • Почти 70% школ Красноярского края «погорели» на школьном питанииПочти 70% школ Красноярского края «погорели» на школьном питании
  • На пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайонНа пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайон
  • «Газпром» пока не согласовал газификацию Красноярского края«Газпром» пока не согласовал газификацию Красноярского края
  • Новоенисейский ЛХК сменил владельцаНовоенисейский ЛХК сменил владельца
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.