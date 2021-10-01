«Доширака» хватит всем: власти Рязанской области отреагировали на информацию о дефиците

Накануне СМИ сообщили о том, что в Красноярске наблюдается дефицит поставок лапши быстрого приготовления в связи со временной остановкой завода в Рязани.

Власти Рязанской области заявили о том, что приведенная в прессе информация недостоверна. Как пояснил ТАСС представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Алексей Лавренев, информационное письмо было разослано торговым сетям четыре месяца назад при запуске новой линии на предприятии, чтобы предупредить о возможных сбоях. Но за это время никаких проблем с поставками продукции не было, отгрузка шла в полном объеме.

О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было», - отметил Лавренев.

Чиновник подчеркнул, что министерство намерено провести проверку источников информации.

Как пояснили ТАСС на предприятии, в связи с пандемией сильно вырос рост продаж, поэтому дефицит товара в регионах может быть связан только с растущим спросом на «растворимую» лапшу.

Завод в Рязани работает с 2008 года и сейчас может выпускать 250 миллионов упаковок в год. Второе предприятие компании расположено в Подмосковье.