Кредитование наличными в Красноярском крае выросло более чем на четверть

Подобная тенденция отмечается во многих регионах России. В результате в целом по стране этот сегмент займов побил все рекорды, а край оказался в первой десятке.

В августе 2021 года в Красноярском крае было выдано кредитов наличными на 15 млрд рублей. Это на 6% больше, чем в июле этого же года и на 26% — чем в августе прошлого. Такие данные публикует Объединенное кредитное бюро.

По объемам займов этого типа край оказался восьмым по России и первым по Сибири. По динамике же он был шестым по месячному приросту и 26-м — по годовому (из 30 регионов с наибольшим объемом кредитов наличными, выданных в августе 2021 года).

В целом по России в августе 2021-го объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 5%, а за год — на 32%. По итогу он составил 612 млрд рублей, что является самым большим показателем в этом сегменте за всю историю российской банковской системы.