Павел Сачков: «Наставничество — подзабытый must have для многих сфер бизнеса»

Наставничество и плотная связка компаний с образовательными учреждениями — норма ближайшего будущего. Это уже не про имидж, а про реальную необходимость.

Павел Сачков, Сосновоборский завод металлоконструкций и резервуарного оборудования

Система наставничества на нашем заводе выстроена с первых дней и не раз уже доказала свою эффективность. Мы специализируемся на производстве нестандартных конструкций, от которых зачастую отказываются предприятия во всем крае. Это делает особенно важными ряд пунктов: быстрая адаптация сотрудников, снижение вероятности ошибок и своевременное внедрение инноваций, включая новое оборудование. Высокая лояльность и сплоченность сотрудников страхуют от возможного негатива и безответственности.

Может быть непросто отделаться от мысли, что у наставничества есть такой а-ля советский флер. Но не будем забывать, что поддержка молодых специалистов и развитие системы наставничества в тот период определялись законодательно. Держать курс на наставничество по велению души, а не для галочки и отчетности — это, конечно, совсем иное. Кроме того, сам принцип адаптации новых сотрудников через объяснение базовых принципов работы и обучение, включая корпоративное, — никуда не пропадал. Он только совершенствовался, в том числе, за счет возможностей автоматизации — будь это сфера digital, IT, традиционный ритейл и др.

Особо подчеркну, что современные конкурентные компании помимо технической оснастки — также про людей. Даже с ЧПУ-оборудованием, которое способно уже самостоятельно изготавливать детали под видеонаблюдением, контроль и решения остаются за людьми.

Для системы профессионального образования взаимодействие с реальным бизнесом — также про адаптацию программы и привлечение практической экспертизы. Что на выходе опять же дает дополнительный профит компаниям: соответствующих требованиям молодых специалистов.

В общем, реальные условия, моментальная обратная связь, детальный разбор недочетов и достижений. В некотором роде, это безупречная среда для быстрой адаптации, развития высокой лояльности и квалификации сотрудников. Поэтому в сухом остатке наставничество решает задачи увеличения производительности предприятия. Поэтому, все же must have.