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Ульяна Гельбова: Не ты «работаешь на дядю», а дядя на тебя

Ульяна Гельбова: Не ты «работаешь на дядю», а дядя на тебя
Иллюстрация: архив ДК

Бизнесмен более свободен и спокоен, чем его наемные работники? Это миф, говорит предприниматель Ульяна Гельбова. Открыть свое дело – это значит нести ответственность не только за себя.

#МНЕНИЯ

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Ульяна Гельбова, «Климат Сибири», Daily Wines

Не хочу на дядю, хочу на себя!

А никогда не думали, что это не «вы на дядю», «а дядя на вас». А я вот думаю. Постоянно.

Ты делегируй больше, и пусть люди на тебя работают, а не ты на них.

Знакомо? Почему-то у нас принято думать и говорить так. Люди все чаще не хотят работать в штате, все больше мечтают о своём деле, активнее пробуют на себя поработать. Многие поуходили на фриланс. Чтобы «на себя».

Почему-то принято, что если ты работаешь наемным сотрудником в штате компании - значит «на дядю». А может, наоборот? Ведь этот самый «дядя» тратит огромные ресурсы, чтобы для сотрудников были эти самые рабочие места.

Многие думают, что «дядя» ничего не делает. Отдыхает, а на него работают. И у него куча времени свободного, и куча денег.

Как-то я была на одном семинаре, где с другими предпринимателями мы вместе долго сидели и глубоко рассуждали на эту философскую тему. Ведь вроде все так понятно и на поверхности, что бизнесмены создают свои бизнесы, чтобы быть независимыми, иметь деньги и свободу.

И никто в упор не видит тот факт, насколько бизнесмены вкладываются. Ведь создать компанию, и затем ей управлять - это то ещё напряжение и риски.

Во-первых, задача сделать бизнес рентабельным. Это само по себе непросто. Кроме того, ты постоянно на грани риска: легко могут «сшить» уголовное дело, удар может нагрянуть внезапно - от налоговой, Роспотребнадзора, ОБЭП, да мало ли. Ещё у дяди есть постоянная ответственность за свои обязательства перед сотрудниками, ведь у них семьи и дети. А он взял на себя ответственность, чтобы сотрудники своевременно и стабильно получали зарплату. При этом он всегда в стрессе, ожидая, что заказчики могут не рассчитаться, что его могут кинуть или подвести поставщики. Бывает же всякое. Может подвести кто-то из своих сотрудников, поставив под удар всю компанию. И это все огромные риски - и они тоже висят на бизнесменах.

Даже несчастный случай, ДТП, травма на производстве - это тоже ответственность руководителя.

Однажды у меня открылись на все это глаза. Я поняла, что это все миф - деньги и свобода бизнесменов. На самом деле, если быть честными и более объективными, то бизнесмены несут огромные риски и пребывают в вечном стрессе и напряжении. И даже иногда выезжая на отдых, вроде как имея такую свободу, они не свободны, в отличие от исполнителя. Напряжение и риск - они всегда с бизнесменом. От этого не отдохнуть. Это не такой отдых, как у наемных сотрудников, когда их ответственность и напряжение заканчивается перечнем обязанностей и дверью, которую они закрывают вечером, уходя с работы или уезжая в отпуск. У бизнесменов бизнес не заканчивается - ни по вечерам, ни в отпуске.

Объективно если, то бизнесмены создают и ведут бизнесы вообще не ради денег и свободы. Это того не стоит.

 

Автор: Петр Савельев
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