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На пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайон

На пустыре в Красноярске появится «Медицинский городок». Это новый микрорайон
Иллюстрация: pixabay

Новый микрорайон на 9 тысяч человек возведут между ул.Подзолкова и ул. Караульной рядом с кардиоцентром, поэтому и название придумали соответствующее — «Медицинский городок».

#НОВОСТИ

Проект планировки и межевания микрорайона рассмотрели депутаты городского совета.

На территории почти 60 га собираются возвести 277 тысяч кв.м. жилья. Это почти 6 тысяч квартир.

Пока на этой территории расположена только подстанция «Слобода весны», спортивный объект и один жилой дом.

Кроме жилья на э ой территории планируют возвести школу, два детских сада, спортивный комплекс с бассейном, а также четыре многофункциональных спортивных площадки и объект культуры с актовым залом.

Не оставят жителей нового микрорайона и без парковки — появятся многоуровневые паркинги и стоянки на открытых площадках.

Застраивать территорию собираются в два этапа. Первый начнется уже в следующем году и должен закончиться в 2025-м, второй запланирован с 2026 по 2033 год.

Кто займется возведением нового микрорайона, пока неизвестно.

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Автор: Юлия Тарабан
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