Коллаборации-2021: бизнес-проекты «по интересам»

Коллаборации становятся трендом не только в культуре и общественной жизни, но и в бизнесе. Предприниматели объединяются, чтобы усилить друг друга и сделать что-то особенное для клиентов.

Колумбийский кофе и пекарня объединились в картель

В июле компания Tres Cafeteros начала поставки колумбийского кофе в сеть красноярских пекарен Vivo & Jolly. Спустя несколько месяцев предприниматели в целом довольны результатами, но считают, что можно лучше.

Tres Cafeteros (на русский язык это можно перевести как «три человека, производящие кофе») — это красноярцы Павел Стабров, Федор Болехивский, развивающий доставку «Ай хинкали!», и проживающий в Колумбии Никита Быков, который организует поставки кофейного зерна. Идею наладить торговлю качественным колумбийским кофе они вынашивали несколько лет: изучали поставщиков, логистику, спрос в Красноярске, возможности обжарки… Наконец в сентябре 2020 года идея оформилась как бренд, а привоз небольших пробных партий «для друзей» превратился в тонны кофейного зерна.

Компания запустила две линейки кофе: Café con amor (кофе с любовью): это недорогой коммерческий напиток, как говорит Стабров, «добротный массовый кофе, которым угощают в каждом колумбийском доме», и Calidad de Vida (качество жизни): это кофе категории special, получивший высокие оценки дегустаторов.

На старте проекта «три кафетеро» рассматривали возможность открыть собственную кофейню, но столкнулись с дефицитом подходящих помещений. В июле компания договорилась о поставках колумбийского кофе в сеть пекарен Vivo & Jolly.

Когда я увидел, что Vivo & Jolly открыли точку на Перенсона, сразу же туда зашел: мне нравится это место. А еще оказалось, что у них очень вкусная выпечка, где используются только качественные продукты. Я предложил Виктору Соломонику добавить к качественной кондитерке качественный кофе», — объяснил Павел Стабров.

Но сначала надо было «посадить» кофе в кофемашины, отработать технологию приготовления. Для этого были выбраны два сорта. После того как бариста Tres Cafeteros проработал разные рецептуры, был выбран кофе Катурра финка эль диамант.

Это вид арабики, кофе фермера Мауриса Хименеса категории «спешелти», он значительно дороже тех смесей, которые обычно используются в красноярских кофейнях, — рассказал Стабров.

Сейчас все три кондитерские Vivo & Jolly перешли на колумбийский кофе, кроме напитка можно купить два сорта в зернах.

Мы действительно много внимания уделяем качеству своей выпечки, покупаем дорогое сливочное масло, готовим тесто по рецепту, который привезли из Франции, даже пекарей набираем только некурящих, потому что это тоже влияет на качество теста. А на кофе не очень обращали внимание — есть и есть. Однако, попробовав кофе, который предложил Павел, я понял, что это совершенно другая история: у него есть вкус, аромат, ты чувствуешь, что напиток достучался до сердца и до мозга», — объяснил выбор партнера владелец Vivo & Jolly Виктор Соломоник.

Несмотря на то что кофе дороже, цену порции напитка в пекарне решили не поднимать. Одновременно в Vivo & Jolly обновилась и линейка чаев: компания нашла нового поставщика, который «зациклен» на чае.

Спустя два месяца работы предварительные результаты сотрудничества предприниматели оценивают как хороший старт: объем поставки кофе в сеть вырос за это время примерно в два раза, и очевидно, что на напиток сформировался устойчивый спрос. Однако этого недостаточно, считают партнеры: при всем разнообразии предложения нельзя сказать, что в Красноярске сформировалась культура потребления кофе, поэтому в скором времени Vivo & Jolly запускают линейку промособытий: дегустации, опробование альтернативных способов заварок — в общем, мероприятия, которые помогут покупателям разобраться в кофе и научиться отличать хороший напиток.

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