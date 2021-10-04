Коллаборации-2021: бизнес-проекты «по интересам»
Коллаборации становятся трендом не только в культуре и общественной жизни, но и в бизнесе. Предприниматели объединяются, чтобы усилить друг друга и сделать что-то особенное для клиентов.
Колумбийский кофе и пекарня объединились в картель
В июле компания Tres Cafeteros начала поставки колумбийского кофе в сеть красноярских пекарен Vivo & Jolly. Спустя несколько месяцев предприниматели в целом довольны результатами, но считают, что можно лучше.
Tres Cafeteros (на русский язык это можно перевести как «три человека, производящие кофе») — это красноярцы Павел Стабров, Федор Болехивский, развивающий доставку «Ай хинкали!», и проживающий в Колумбии Никита Быков, который организует поставки кофейного зерна. Идею наладить торговлю качественным колумбийским кофе они вынашивали несколько лет: изучали поставщиков, логистику, спрос в Красноярске, возможности обжарки… Наконец в сентябре 2020 года идея оформилась как бренд, а привоз небольших пробных партий «для друзей» превратился в тонны кофейного зерна.
Компания запустила две линейки кофе: Café con amor (кофе с любовью): это недорогой коммерческий напиток, как говорит Стабров, «добротный массовый кофе, которым угощают в каждом колумбийском доме», и Calidad de Vida (качество жизни): это кофе категории special, получивший высокие оценки дегустаторов.
На старте проекта «три кафетеро» рассматривали возможность открыть собственную кофейню, но столкнулись с дефицитом подходящих помещений. В июле компания договорилась о поставках колумбийского кофе в сеть пекарен Vivo & Jolly.
Когда я увидел, что Vivo & Jolly открыли точку на Перенсона, сразу же туда зашел: мне нравится это место. А еще оказалось, что у них очень вкусная выпечка, где используются только качественные продукты. Я предложил Виктору Соломонику добавить к качественной кондитерке качественный кофе», — объяснил Павел Стабров.
Но сначала надо было «посадить» кофе в кофемашины, отработать технологию приготовления. Для этого были выбраны два сорта. После того как бариста Tres Cafeteros проработал разные рецептуры, был выбран кофе Катурра финка эль диамант.
Это вид арабики, кофе фермера Мауриса Хименеса категории «спешелти», он значительно дороже тех смесей, которые обычно используются в красноярских кофейнях, — рассказал Стабров.
Сейчас все три кондитерские Vivo & Jolly перешли на колумбийский кофе, кроме напитка можно купить два сорта в зернах.
Мы действительно много внимания уделяем качеству своей выпечки, покупаем дорогое сливочное масло, готовим тесто по рецепту, который привезли из Франции, даже пекарей набираем только некурящих, потому что это тоже влияет на качество теста. А на кофе не очень обращали внимание — есть и есть. Однако, попробовав кофе, который предложил Павел, я понял, что это совершенно другая история: у него есть вкус, аромат, ты чувствуешь, что напиток достучался до сердца и до мозга», — объяснил выбор партнера владелец Vivo & Jolly Виктор Соломоник.
Несмотря на то что кофе дороже, цену порции напитка в пекарне решили не поднимать. Одновременно в Vivo & Jolly обновилась и линейка чаев: компания нашла нового поставщика, который «зациклен» на чае.
Спустя два месяца работы предварительные результаты сотрудничества предприниматели оценивают как хороший старт: объем поставки кофе в сеть вырос за это время примерно в два раза, и очевидно, что на напиток сформировался устойчивый спрос. Однако этого недостаточно, считают партнеры: при всем разнообразии предложения нельзя сказать, что в Красноярске сформировалась культура потребления кофе, поэтому в скором времени Vivo & Jolly запускают линейку промособытий: дегустации, опробование альтернативных способов заварок — в общем, мероприятия, которые помогут покупателям разобраться в кофе и научиться отличать хороший напиток.
Завтрак на троих: как гусь Степан подружил бренды
Магазин «Goose kraft» на Взлетке — совместный проект трех команд предпринимателей: «Коза-дереза», «Формула хлеба» и «Культ колбас».
Идея открыть точку по продаже ремесленной еды принадлежит Наталье Трущелевой, основателю пекарни «Формула хлеба». Незадолго до этого в одной из точек по четвергам и пятницам стали проходить дни выездной торговли фермерскими сырами: покупатели, которым было неудобно ехать в «Козу-дерезу» или искать продукты по магазинам, попросили предпринимателей «как-то договориться». Наталья предложила основателю «Козы» Андрею Болсуновскому открыть магазин «на двоих», а лучше — «на троих», пригласив в компанию производителя мясных деликатесов. В качестве третьего партнера позвали молодое крафтовое производство сыровяленых колбас и мясных деликатесов. Партнеры начали искать помещение на Взлетке: как показывал опыт «Козы-Дерезы», из этого района было больше запросов по доставке.
По большому счету, потребитель у фермерских, крафтовых продуктов — неважно, что это: сыр, хлеб, колбаса — один и тот же, этот тренд на объединение таких небольших «ручных» бизнесов будет развиваться», — говорит Андрей Болсуновский.
Название и логотип магазину подарил уже ставший достопримечательностью фермы гусь Степан, который отбился от стаи и предпочитает жить с людьми. Время показало, что покупатель понимает, что такое «Goose kraft». Создавать какое-то отдельное юрлицо под новый проект предприниматели не стали: каждый работает «от себя», на отдельной кассе, в торговой зоне, оформленной в стилистике бренда.
За девять месяцев работы магазина стало очевидно, что формат «пошел»: партнеры оценивают эффективность новой точки высоко, за счет общего трафика объемы продаж примерно на треть выше, чем в моноточках. А для «Культа колбас» этот формат в принципе стал основным во взаимодействии с покупателями. В других магазинах, с которыми сотрудничает производство, объемы продаж значительно меньше.
«Goose kraft» не только магазин, но и «клуб по интересам»: место, где покупателя знакомят с новым продуктом по полной программе — от дегустации до рассказа о технологии, учат отличать сопресатту от финокьоны, гауду от качотты и открывать для себя новые виды хлеба — перловый, нутовый и т. д. И это серьезно влияет на объем продаж и лояльность покупателя.
«Рыба пила» заплыла в сеть Bellini
С начала года сеть магазинов «Рыба пила» стала поставщиком рыбы и морепродуктов в заведения ресторанного холдинга Bellini Group. Партнерство двух компаний не ограничилось только экономическими выгодами.
Сотрудничество «Рыбы пилы» и Bellini Group — пример коллаборации не типичной. Компании-партнеры не только значительно различаются размерами: крупнейший ресторанный холдинг Красноярска и молодой ритейлер, но и идея поработать совместно принадлежит «старшему брату», а не новичку, как это обычно бывает. «Удочку закинул» директор Bellini Group Анатолий Ващенко.
И сегодня, но особенно раньше, холдинг получал немало предложений о сотрудничестве. Такие идеи всегда преподносятся под соусом невероятной выгоды для нас, но при ближайшем рассмотрении нередко оказываются дыркой от бублика. Однако если идея взаимовыгодна, мы не просто ее принимаем, но и готовы предлагать партнерство первыми. Именно так было с «Пилой» — коллаборацией, где оба партнера в равной степени полезны друг другу», — рассказывает Анатолий Ващенко.
Принцип win-win в сотрудничестве «Рыбы пилы» и Bellini Group реализован следующим образом. Ресторанный холдинг выступает партнером ритейлера по закупкам рыбы и морепродуктов. Больший объем автоматически снижает закупочную цену для обоих участников. При этом Bellini снимает с себя головную боль по логистике — это зона ответственности «Рыбы пилы». Главное же, на что делают акцент оба партнера, — качество продукта.
Пробная поставка нескольких позиций пришлась на «Чешую». Сейчас сотрудничество распространилось на все рестораны холдинга. Работая совместно, Bellini Group и «Рыба пила» смогли «заплыть» глубже только экономического интереса. Вместе с шеф-поварами ресторанного холдинга основатель «Рыбы пилы» Светлана Буриченко снимает #готовимспилой — контент для соцсетей с не сложными для приготовления блюдами на основе рыбы и морепродуктов.
Вокруг #готовимспилой уже сформировалось настоящее комьюнити. Нередко идею приготовить блюдо из конкретного морепродукта подают именно подписчики», — рассказывает Светлана Буриченко.
Bellini же получает беннефит в виде рыбного эксклюзива. В планах эксклюзивные блюда из рыбы и морепродуктов, которые будут доступны только в ресторанах сети.
Над проектом работали:
Наталья Кобец, Наталья Повольнова