Экс-председатель красноярского крайисполкома Виктор Плисов скончался

За свою трудовую деятельность Виктор Плисов приложил руку к строительству многих энергетических объектов в Красноярском крае. На момент смерти ему было 86 лет.

В Москве на 81-м году жизни скончался известный политик и Почетный гражданин Красноярского края Виктор Плисов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Родившись в Майкопе, Плисов переехал в Красноярский край в 1960 году, чтобы принять участие в строительстве Красноярской ГЭС. В том же году его избрали секретарем комитета комсомола Управления строительства «КрасноярскГЭСстрой».

1963 году. Дивногорск. По приглашению Плисова, в Дивногорск приезжал Юрий Гагарин. (фото: "Огни Енисея")

В последствии он курировал строительство Майнской, Курейской, Богучанской и других гидроэлектростанций, Березовской ГРЭС и прочих энергетических объектов.

По политической линии Плисов за свою жизнь успел побывать первым секретарем Назаровского и Ачинского городских комитетов КПСС, секретарь Красноярского краевого комитетам КПСС и первым секретарем Хакасского обкома КПСС. В 1983 году он стал председателем исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов. Эту должность он занимал до апреля 1988 года, когда его назначили заместителем министра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

С 1991 года по 1998-й Плисов работал заместителем председателя правления концерна «Химнефтемаш», вице-президентом компании «Химмаш», первым заместителем коммерческого директора корпорации «Монтажспецстрой».

За свою жизнь Виктор Плисов был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Также он являлся почетным гражданином Дивногорска и Красноярского края.