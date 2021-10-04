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Экс-председатель красноярского крайисполкома Виктор Плисов скончался

Экс-председатель красноярского крайисполкома Виктор Плисов скончался
Иллюстрация: дивногорск-ое.рф

За свою трудовую деятельность Виктор Плисов приложил руку к строительству многих энергетических объектов в Красноярском крае. На момент смерти ему было 86 лет.

#НОВОСТИ
В Москве на 81-м году жизни скончался известный политик и Почетный гражданин Красноярского края Виктор Плисов. Об этом сообщили в правительстве региона.
 
Родившись в Майкопе, Плисов переехал в Красноярский край в 1960 году, чтобы принять участие в строительстве Красноярской ГЭС. В том же году его избрали секретарем комитета комсомола Управления строительства «КрасноярскГЭСстрой».
 
Экс-председатель красноярского крайисполкома Виктор Плисов скончался 1
1963 году. Дивногорск. По приглашению Плисова, в Дивногорск приезжал Юрий Гагарин. (фото: "Огни Енисея")
 
В последствии он курировал строительство Майнской, Курейской, Богучанской и других гидроэлектростанций, Березовской ГРЭС и прочих энергетических объектов.
 
По политической линии Плисов за свою жизнь успел побывать первым секретарем Назаровского и Ачинского городских комитетов КПСС, секретарь Красноярского краевого комитетам КПСС и первым секретарем Хакасского обкома КПСС. В 1983 году он стал председателем исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов. Эту должность он занимал до апреля 1988 года, когда его назначили заместителем министра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.
 
С 1991 года по 1998-й Плисов работал заместителем председателя правления концерна «Химнефтемаш», вице-президентом компании «Химмаш», первым заместителем коммерческого директора корпорации «Монтажспецстрой».
 
За свою жизнь Виктор Плисов был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Также он являлся почетным гражданином Дивногорска и Красноярского края.
Автор: Петр Савельев
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