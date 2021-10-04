На дороги Енисейской Сибири вышла спецтехника

389 единиц спецтехники обеспечивают безопасный проезд по федеральным трассам в Красноярском крае, Тыве и Хакасии. Спецмашины чистят и подсыпают дороги.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Енисей», на данный момент заготовлено более 10 тыс. тонн соли, 79 тыс. куб. м. песка, а также более 84 тонн пескосоляной смеси. На дорогах Хакасии работают 42 спецмашины, 76 – в Тыве.

Дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Енисей» отслеживает метеорологическую обстановку на автодорогах с помощью автоматизированной системы метеообеспечения. Комплексы расположены на сложных с позиции метеоусловий участках дорог.

Дорожники просят водителей отправляться в путь на автомобилях, подготовленных к зимним условиям, а также иметь при себе запас горючего и цепи противоскольжения.

Напомним, в минувшие двое суток в южных регионах Сибири резко похолодало, на дорогах выпал снег.