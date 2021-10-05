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Музыкальный театр открыл новый сезон премьерой семейного мюзикла «Заколдованный город»

Музыкальный театр открыл новый сезон премьерой семейного мюзикла «Заколдованный город»
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

Капризы принцессы, доносы бумажных человечков и немного магии – в минувшую субботу в Красноярском музыкальном театре премьерой семейного мюзикла «Заколдованный город» открыли 63 творческий сезон.

#НОВОСТИ

Композитор - Егор Шашин, автор либретто - Евгений Муравьев. Волшебная история рассказывает о молодом герое. Идя по своему самостоятельному жизненному пути, он находит друзей, учится отличать добро от зла и, конечно же, влюбляется.

Первые зрители увидели новую постановку ещё накануне официальной премьеры. 1 октября, в Международный день музыки, совместно с региональным отделением Российского детского фонда и общественной организацией «Открытые Сердца» Самый Музыкальный организовал благотворительный показ. Его гости и подарили артистам и постановочной команде первые отзывы:

В постановке представлены красочные костюмы и декорации, с первых минут погружающие в сказочный мир. Художником-постановщиком спектакля выступила Екатерина Крюкова (Нижний Новгород), её работу красноярцы знают по мюзиклу «Джейн Эйр» К. Брейтбурга и К. Кавалеряна, который пару лет назад поразил зрителей богатой сценографией. Рассказывая о подготовке к «Заколдованному городу», Екатерина отмечает, что с детскими постановками работать тяжелее, чем со взрослыми, потому что дети видят каждую деталь, их сложно обмануть, и все должно быть по-настоящему. Именно поэтому всегда ведется большая подготовительная работа, именно поэтому в костюмах огромное количество тканей, кружева и камней, чтобы мальчишкам и девчонкам было интересно наблюдать за происходящим.

Взглянуть глазами ребёнка на пластическое решение спектакля помогла хореограф-постановщик Анна Куликова (Москва). Несмотря на всю сложность танцев, их старались сделать максимально понятными для зрителей и удобными для артистов, которым по законам музыкального театра предстояло одновременно танцевать и петь, и при этом необходимо было сохранить красоту и волшебство действия.

На спектакле ждут не только детей, но и их родителей. Вместе с героями им предстоит снова и снова убеждаться в том, что дружба, любовь и немного сказочной магии всегда помогут отыскать верный путь.Это добрая романтическая история на сказочной основе. В ней очень много ходов, сюжетных линий и обстоятельств, моделирующих жизненные ситуации, в которые в детстве попадает практически каждый из нас, – рассказывает режиссер-постановщик заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик. – Ребёнок не всегда может во всем разобраться сам, а предлагаемый автором сюжет раскрывает такие вопросы, которые после совместного просмотра спектакля можно обсудить в кругу семьи».

Музыкальный театр открыл новый сезон премьерой семейного мюзикла «Заколдованный город» 1

Следующие показы мюзикла «Заколдованный город» пройдут 31 октября и 21 ноября. Билеты – в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

 

Автор: Петр Савельев
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