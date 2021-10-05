Красноярску скорректировали доходы бюджета

Внеочередная сессия Горсовета приняла осеннюю корректировку бюджета 2021 года. Теперь и по доходам, и по расходам он перевалил за 40 млрд рублей и практически сравнялись.

После корректировки бюджетные доходы выросли на 4,7 млрд рублей — до почти 43,4 млрд рублей. Также выросли и расходы, но на 4,4 млрд рублей и теперь составляют тоже примерно 43,4 млрд рублей.

Точные цифры бюджетных доходов и расходов все-таки отличаются на 36,7 млн рублей — в пользу расходов. Стоит, правда, отметить, что до этого дефицит был на 283 млн рублей больше.

Дополнительные расходные деньги пойдут на приобретение троллейбусов и трамваев (почти 2,5 млрд рублей), переселение красноярцев из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот (около 600 млн рублей) и образовательно-культурную инфраструктуру (примерно 800 млн рублей).

Из доходов же большая часть это собственные деньги города: 1,2 млрд — это налоговые доходы, а 1,3 млрд — неналоговые.

Госдолг Красноярска на 1 октября 2021 года составлял 7,9 млрд рублей.