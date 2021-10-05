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Красноярску скорректировали доходы бюджета

Красноярску скорректировали доходы бюджета
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Внеочередная сессия Горсовета приняла осеннюю корректировку бюджета 2021 года. Теперь и по доходам, и по расходам он перевалил за 40 млрд рублей и практически сравнялись.

#НОВОСТИ
После корректировки бюджетные доходы выросли на 4,7 млрд рублей — до почти 43,4 млрд рублей. Также выросли и расходы, но на 4,4 млрд рублей и теперь составляют тоже примерно 43,4 млрд рублей.
 
Точные цифры бюджетных доходов и расходов все-таки отличаются на 36,7 млн рублей — в пользу расходов. Стоит, правда, отметить, что до этого дефицит был на 283 млн рублей больше.
 
Дополнительные расходные деньги пойдут на приобретение троллейбусов и трамваев (почти 2,5 млрд рублей), переселение красноярцев из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот (около 600 млн рублей) и образовательно-культурную инфраструктуру (примерно 800 млн рублей).
 
Из доходов же большая часть это собственные деньги города: 1,2 млрд — это налоговые доходы, а 1,3 млрд — неналоговые.
 
Госдолг Красноярска на 1 октября 2021 года составлял 7,9 млрд рублей.
Автор: Петр Савельев
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