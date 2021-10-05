Что читать? 7 главных книг октября с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Манн, Иванов и Фербер». И с удовольствием представляет новинки октября-2021 - с пользой для бизнеса и для души.

Читаем в октябре! Книги осенью, как новые сезоны любимых сериалов, все выходят и выходят — только успевай читать. Выбрали семь новинок и один полезный онлайн-курс, чтобы облегчить вам муки выбора.

Имоджен Далл

От выгорания к балансу: как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться

Простая, понятная и действенная книга для тех, кто находится в состоянии выгорания. А такое случается со многими: по статистике, каждый второй переживал выгорание на работе. Автор описывает симптомы этого состояния и предлагает советы, позволяющие выйти из него и набраться сил. Книга разделена на три части. Первая расскажет, что делать в острой стадии выгорания, когда помощь нужна незамедлительно. Вторая — как помочь себе, если наваливаются кратковременные проблемы, например, вы переживаете неудачу или вынуждены общаться с неприятным человеком. Третья — что делать с затяжными проблемами: если чувствуете, что запутались, вымотались и утратили ориентиры. Пишет автор: «Поработав в рекламной отрасли, я решила стать сценаристом. Для меня это была работа мечты. Я питалась одним шоколадом, трудилась без перерыва, прямо в пижаме, и была одержима мыслью о том, чтобы добиться успеха. А затем появились боли в груди, одышка, я с трудом смогла встать с постели. Решила, что это сердечный приступ. Но нет, всего лишь старые «друзья» — стресс, тревога и депрессия, которые сплелись в чудовищный клубок и привели меня к выгоранию. Сказочная ситуация. Это та книга, которая мне пригодилась бы в тот момент. Практическое руководство, которым можно воспользоваться, когда дела уже обстоят плохо. В нем вы не найдете ни чудодейственных инструкций по пробуждению в себе супергероя, ни странных диаграмм производительности труда, и уж точно в ней не будет всякой чепухи о том, как выстроить работу «более толково». Возможно, мои советы не ликвидируют последствия выгорания окончательно, но вы моментально почувствуете себя лучше. Может быть, вы только начинаете закипать, или уже бурлите вовсю — спокойно! У вас в руках руководство по выживанию.»

Эстанислао Бахрах

Лимбический мозг: как познать свои эмоции и обратить их себе на пользу

Автор бестселлера «‎Гибкий ум» в своей новой книге рассказывает, как работают эмоции и как управлять ими, чтобы быть счастливее. Не отрицать эмоции, не прятать, но понимать причины и сделать их своими союзниками. Книга о добром отношении к себе с мини-упражнениями на размышления, которые так понравились читателям и экспертам в «‎Гибком уме». В основе — нейробиология и психология. Знания являются ключом, который позволяет нам действовать и изменять не что иное, как структуру нашего мозга. С этой книгой мы можем изменить те эмоциональные привычки, которые мешают счастью. Бахрах приоткрывает завесу нейробиологии, чтобы предоставить нам увлекательную научную теорию и практику эмоций. Теперь вы можете быть архитектором и дизайнером своих чувств. Пишет автор: «Я хочу отвести вас в лимбическую систему — к краю, границе вашей зоны комфорта. Скорее всего, вам пока не знакомо это место, но его стоит исследовать, чтобы найти свое истинное «я». Вы наверняка думаете: «Себя не изменишь», — но это не так. Стать именно тем человеком, которым вам всегда хотелось быть, — возможно, пусть это и кажется невероятным. Вам помогут методы и приемы, приведенные в книге. В конце концов, важно не столько дать определение эмоции, сколько пройти этот путь. Познав свои эмоции — познав самих себя — и научившись их контролировать, вы в корне измените ситуацию. Знаете ли вы, что можете стать настоящими дизайнерами и архитекторами своей личности? Уверяю вас, все получится. И не раз. Я предлагаю вам узнать все — или по крайней мере то, что знаю я, — о мире эмоций и о последних открытиях научного (а иногда и не столь научного) мира. Упражнения помогут лучше узнать себя, свои внутренние ощущения и внешнее восприятие; вы обогатите свой эмоциональный словарь; вы будете более эффективно управлять своими чувствами в зависимости от контекста или ситуации и глубже узнаете других людей. Все это пойдет на пользу вашим отношениям, и вы будете меньше сожалеть о решениях, которые принимаете в личной и профессиональной жизни.»

Майкл Поллан

Правила еды: руководство едока

64 простых правила питания, которые помогут получать удовольствие от еды и при этом оставаться здоровым и счастливым. Полки супермаркетов ломятся от продуктов в красивых коробочках, которые так и просятся в тарелку. Но стоит внимательнее присмотреться к тому, что написано на этих коробочках, как выбор становится очень и очень непростым делом. Добавьте к этому противоречивые советы диетологов, — и точно сказать, что стоит есть, станет почти невозможно. Книга Майкла Поллана — основанный на научных данных и здравом смысле навигатор по разумному питанию. Внутри 64 коротких правила. Одни заставят вас задуматься, от других вы будете хохотать в голос, а в целом они помогут выбрать ту еду, которая будет вкусной и полезной, — где бы вы ни находились: в супермаркете или у «шведского стола» в отеле. Идеально для любого человека, который когда-либо задавался вопросом «Что есть?».

Джанис Спринг

Измена: как справиться с болью, восстановить доверие и начать жить заново

Теплая и умная книга от клинического психолога с 35-летним стажем, которая позволит пережить кризис после измены, станет советчиком и поддержкой в непростой период, а также поможет лучше понять природу измен. Автор предлагает конкретные, проверенные стратегии для тех, кто переживает измену своего партнера и стремится скорее восстановить отношения. Неверность вызывает сильное чувство опустошения. Партнеры часто испытывают чувство потерянности, нарушается привычный темп жизни, люди нередко впадают в депрессию, которая может длиться годами. Часто неверность становится смертельным ударом для отношений. Эта книга поможет обоим партнерам — и тому, кто изменил, и тому, кто пострадал от неверности. С помощью предложенной стратегии партнеры пройдут через три стадии восстановления: нормализация кризиса, решение о том, следует ли возобновить отношения, и возрождение доверия и сексуальной близости в случае положительного решения. В книгу включены вопросы от пациентов, на которые автор дает конкретные ответы, призванные помочь в восстановлении доверия и отношений.

Венсан Перрио

Негалиод

Фантастический комикс о жизни в постапокалиптическом мире, населенном динозаврами. С городами, парящими в небе, и вездесущей «сетью», которая господствует на Земле. В небе над безводным ландшафтом, изрезанном ржавыми трубами, парит синий мегаполис — царство богатых и сильных мира сего. Они контролируют воду, а вода контролирует жизнь. Внизу, на материке, ютятся все остальные — рабочие, фермеры и бандиты. Жарри Чапальт — одинокий пастух. Все, что у него есть — стадо динозавров, доставшееся в наследство от отца и ставшее ему семьей. Во время очередного перегона над ними неожиданно появляются «часовые» — летательные аппараты с мощными двигателями и эффективным оружием. Они преследуют вышедший из-под контроля «метеофургон» — один из тех, что управляют погодой. В результате этой погони огромное стадо Жарри погибает и пастух остается ни с чем. Одержимый жаждой мести и желанием наказать виновных, Жарри покидает родную пустыню и отправляется в город. Там он присоединяется к повстанцам, которые хотят свергнуть тоталитарное правительство. Но, как это часто бывает, благородная идея революции на деле оказывается совершенно другой... «Негалиод» — графический роман, где футуристические технологии соседствуют с древними обычаями. А потрясающие рисунки Венсана Перрио — огромные кадры фантастических пейзажей и гигантских городов — вдохновляют на мечты о выдуманных мирах.

Артемий Извольский и Анастасия Балатёнышева

Две щепотки счастья

Северная сказка о вере в чудо, мечтах и о том, что каждый может измениться к лучшему и без помощи волшебства. Лес четырёх озёр не впускает незнакомцев. Там живут загадочные пирре и многие вещи не такие, какими их видят. Ночью раздается вой оборотня (который оказывается вовсе не оборотнем), на северном сиянии растут ягоды, а самый древний житель леса — оживший мох Саммал — неожиданно становится потомком тролля. У каждого пирре — и юного, и взрослого — есть мечта. Осуществиться им поможет старый учитель Трелла. Но сначала героям придётся пережить страшную бурю, найти новое пристанище для белки Сеппу и отметить день всерождения. Мир, действующий по законам скандинавской литературы, создал писатель Артемий Извольский, а атмосферные рисунки — иллюстратор Анастасия Балатёнышева. Получилась уютная и красивая книга, которая согреет в промозглую осень и длинную зиму.

Николай Кононов

Я, редактор: настольная книга для всех, кто работает в медиа

Правила работы с журналистским материалом в разных форматах от автора книги «Автор, ножницы, бумага». Перед редактором любого медиа стоит непростая задача: воодушевлять и направлять авторов, регулярно создавать громкие и полезные читателю истории и при этом находить общий язык с владельцами изданиями. «Хорошие редакторы получаются из хороших авторов», — убежден Николай Кононов. Его новая книга — это своеобразный учебник редакторского мастерства для всех, кто хочет работать в современных российских медиа. Она делится на четыре части: в первой речь идет о выборе теме и жанра текста, приведен подробный разбор таких форматов, как статья, эдьютейнмент, интервью, лонгрид. Вторая часть посвящена основным приемам редактирования текста, в третьей автор разбирает типичные проблемы журналистской этики и пути их решения. А четвертый раздел рассказывает о том, что значит быть редактором в нынешних условиях, что должен знать главред и как не выгореть на такой непростой работе. Все описанные приемы и методы сопровождаются реальными примерами из жизни редакций, а с помощью QR-кодов можно сразу же перейти на материалы, о которых идет речь.

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