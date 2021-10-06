Быть экологичным выгодно: что обсуждали эксперты Международного экосаммита в Красноярске

Первый Международный экологический саммит «Сибирская перспектива» собрал в Красноярске экспертов в сфере устойчивого развития и корпоративного волонтерства из разных стран мира.

Два дня на базе фанпарка «Бобровый лог» участники саммита обсуждали, как внедрить в культуру компании цели устойчивого развития и насколько важно заинтересовать этим своих сотрудников. Саммит прошел при поддержке «Норникеля»: горно-металлургическая компания признана одним из лидеров устойчивого развития в мировой промышленности. И одно из важнейших направлений работы металлургов сейчас – это создание масштабной экологической стратегии, направленной в первую очередь на сохранение биоразнообразия и защиту окружающей среды от антропогенного воздействия.

В «Норникеле» разработана действительно грандиозная экологическая стратегия. Это очень проработанная программа, которая включает в себя как анализ существующих показателей в области экологии, так и комплекс мероприятий, которые позволят нам в течение 10 лет добиться того, что мы будем полностью соответствовать требованиям международных экологических стандартов. Перед нами стоят амбициозные задачи: к 2030 году мы намерены занять лидирующую позицию в отрасли в области экологии и реализации зеленой повестки», — отметил на круглом столе вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

Также партнерами саммита стали Национальный совет по корпоративному волонтерству, Ассоциация менеджеров, благотворительный фонд «Заповедное посольство», ассоциация «Национальная сеть Глобального договора», Общественная палата Российской Федерации и экоцентр «Заповедники».

Страны разные, проблемы общие

В работе экосаммита приняли участие более 50 экспертов из разных стран мира – Намибии, Франции, Великобритании, Канады… В обсуждении актуальных вопросов целей устойчивого развития ООН участвовали ученые Российской академии наук, директора российских особо охраняемых природных территорий, представители власти и топ-менеджеры различных компаний: «Леруа Мерлен», МТС, «Сахалин Энерджи», «НОВАТЭК», «СИБУР», РЖД, СберБанк, Росатом, «Филип Моррис» и других.

Экологическая политика приобретает для «Норникеля» все большую важность. Нами была принята и утверждена экологическая стратегия, и один из ее компонентов — это биоразнообразие. Компания также делает многое для достижения всех 17 целей устойчивого развития ООН. На повестке сейчас наиболее приоритетные из них — это климат, устойчивое развитие территорий присутствия, индустриальное развитие, здоровье и благополучие сотрудников и жителей городов. Вокруг этих целей сгруппированы наши большие стратегии и инвестиционные программы», — прокомментировала директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко.

В ходе дискуссии, посвященной сохранению биоразнообразия, участники саммита рассказали о наиболее успешных проектах своих компаний в этой сфере. Они акцентировали внимание на традициях экологического волонтерства, существующих на многих предприятиях уже достаточно давно. Причем волонтерские проекты становятся все более масштабными и разнообразными, выходя за рамки привычных субботников или сбора вторсырья.

Корпоративное волонтерство – это очень простой и действенный инструмент формирования культуры, возможность через какую-то понятную форму коммуникации донести важные вещи, сформировать новые паттерны», - говорит руководитель направления корпоративной социальной ответственности «Леруа Мерлен» Ася Вильдт.

По мнению эксперта, при достаточно высокой популярности экологического волонтерства многие компании пока еще находятся в стартовой точке в работе с сохранением биоразнообразия. Как включиться в эту работу, что делать, на данный момент лучше всего понимают промышленные группы, поскольку у них больше опыта в этой сфере, отмечает Ася Вильдт, и они могут реализовывать более масштабные проекты.

У эковолонтерства большие возможности

Несколько таких проектов участники саммита смогли увидеть «в действии»: весь второй день был посвящен «полевой работе». Волонтеры «Норникеля» уже много лет дружат с Нацпарком «Столбы» и фанпарком «Бобровый лог». Дружба начиналась, как это часто бывает, с уборки мусора, но постепенно выросла в формирование правильного экологического мышления, создание образовательных ресурсов для посетителей этих популярных у красноярцев и гостей города мест.

Эковолонтеры программы «Комбинат добра» из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы, Москвы, Саратова и Красноярска вместе с приглашенными волонтерами других компаний приняли участие в благоустройстве национального парка «Столбы», который граничит с «Бобровым логом». Рядом с канатной дорогой фанпарка «Бобровый лог» была оборудована инклюзивная смотровая площадка, установлены лавочки, а также пункт раздельного сбора отходов. Волонтеры продлили экотропу, начатую в 2018 г., еще на 70 метров и обустроили там площадку для бердвотчинга – наблюдения за птицами. Кроме того волонтеры помогли демонтировать заброшенное здание бывшей станции канатной дороги.

Как компания мы можем и должны давать возможности для того, чтобы наши сотрудники реализовывались не только на производстве, и корпоративное волонтерство — один из инструментов для этого. Поэтому уже более шести лет мы развиваем программу «Комбинат добра», и если в первые годы в экомарафонах участвовало порядка 30 команд, то сегодня это уже более 100 команд и более 1 000 сотрудников, включенных в процесс», — отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Начальник управления устойчивого развития «Металлоинвеста» Анастасия Савельева считает, что экосаммит поможет компаниям в главном: соединить глобальную экологическую стратегию с желаниями и возможностями сотрудников, услышать мнение волонтеров и органично включить их в реализацию больших задач.

У эковолонтерства большие перспективы. Пока еще не так много проектов, связанных с исследованиями в области экологии, биоразнообразия, взаимодействия с заповедниками… Требуется больше компетенций и времени, чтобы прорабатывать такие проекты, требуются специалисты, но это все – возможности роста для компаний и развития человеческого капитала», - считает Анастасия Савельева.

Вместе эффективнее

У ведущих российских компаний, добывающих ресурсы, накоплен огромный опыт и есть отличные экологические проекты, говорит директор центра КСО института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ Юрий Благов. Главное их достоинство в том, что они существуют не сами по себе, потому что «так надо», а органично встроены в общую стратегию экологического развития компания. Среди таких примеров эксперт отметил, в частности, «Сахалинскую энергию» и «Норникель».

Благов считает, что современному бизнесу, независимо от его масштаба, придется думать о целях устойчивого развития и своей ответственности перед обществом. И лучше сделать это, не дожидаясь понуждения со стороны государства.

Нужен собственный интерес бизнеса к этой работе, основанный не только на моральных устремлениях, но и на нормальном коммерческом подходе», - уверен эксперт.

В том, что экологическая ответственность в итоге приносит вполне конкретную выгоду, участники саммита не сомневаются: практически все отметили, что в результате реализации различных волонтерских программ удается, например, снизить затраты на хранение и утилизацию отходов, вернув часть их в хозяйственный оборот, а в результате переработки получить новый коммерческий продукт. И практики одной компании могут быть успешно внедрены в другой.

Как отметили участники саммита, подводя его итоги, наилучших результатов можно достичь только совместными действиями. Поэтому компаниям, работающим в одной территории, стоит объединить усилия и ресурсы в реализации своих экологических программ. Эту задачу саммит решил.