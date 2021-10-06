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В Красноярске закрывают проезд по Енисейскому тракту

В Красноярске закрывают проезд по Енисейскому тракту
Иллюстрация: Яндекс

Енисейский тракт в районе здания № 53 полностью перекроют с 08:00 7 октября до 20:00 31 октября. Мера временная. Специалисты будут восстанавливать трубу, которая расположена под проезжей частью.

#НОВОСТИ

В этом году специалисты детально обследовали сооружение, провели комплекс инженерно-геодезических работ. В результате чего обнаружили дефекты, которые образовались из-за постоянного притока воды. По этой же причине в трубе скопился грунт, камни и другие материалы, которые мешают водопропуску.

Работы на участке идут уже несколько месяцев.

Транспорт, двигающийся по направлению к автодороге «Енисейск — Красноярск», должен будет проезжать по новой схеме: 

В Красноярске закрывают проезд по Енисейскому тракту 1

Автор: Юлия Тарабан
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