En+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭС

Энергометаллургическая компания En+ рассматривает четыре проекта строительства новых ГЭС в Сибири общей мощностью около 2,5 ГВт. По планам компании строительство должно быть завершено до 2030 года.

Об этом сообщил Михаил Хардиков, генеральный директор «Евросибэнерго» - эта компания, входящая в группу En+, управляет гидроэлектростанциями, в частности, Красноярской ГЭС.

Планируется построить Тельмамскую ГЭС в бассейне реки Лена в Иркутской области мощностью 450 МВт, Крапивинскую ГЭС на реке Томь в Кемеровской области мощностью 345 МВт, а также две станции в Красноярском крае, на Ангаре. Это Нижнебогучанская ГЭС мощностью 660 МВт и Мотыгинская ГЭС мощностью порядка 1 ГВт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Михаила Хардикова.

По оценкам топ менеджера, стоимость строительства Нижнебогучанской ГЭС составит порядка 100-105 млрд рублей, Мотыгинская обойдется в $1,3 млрд. Строительство начнется только после того, как компания определится с механизмами финансирования и убедится в окупаемости проектов.

Нижнебогучанская ГЭС должна войти в энергоузел БЭМО. Как объяснил Михаил Хардиков, строительство этой станции необходимо, чтобы получить дополнительный источник энергии для БоАЗа и последующего расширения Тайшетского алюминиевого завода.

Энергию Мотыгинской ГЭС планируется использовать для производства «зеленого» водорода.

Есть прикидки по экономике самого водорода. Смотрим, что сможем производить, за сколько, смотрим на экономику доставки для потребителей, в первую очередь Азиатско-тихоокеанского региона. Параллельно коллеги ведут НИОКР по разработке алюминиевых тан-контейнеров для перевозки этого водорода», - рассказал Хардиков.

Отметим, что намерения по строительство двух электростанций на Ангаре, которые завершат каскад ГЭС, звучали неоднократно. Причем строительством Мотыгинской ГЭС был намерен заняться государственный холдинг «Русгидро». В 2007 году были определены окончательные параметры гидроузла, была запущена процедура общественного обсуждения проекта, а также проведены переговоры с Внешэнекономбанком и иностранными партнерами об участии в строительстве, однако ГЭС так и осталась проектом. Ввод в эксплуатацию первых гидроагрегатов был намечен на 2019-2020 год.

Под строительство Нижнебогучанской ГЭС еще в 2006 году в Дивногорске было создано юрлицо, по планам строительство должно было начаться в 2014-2015 годах и завершиться к 2022-му.

Ангарский каскад ГЭС предполагал строительство семи станций: Иркутской ГЭС (мощность 662,4 МВт, выработка 4,1 млрд кВт·ч), Братской ГЭС (мощность 4515 МВт, выработка 22,6 млрд кВт·ч), Усть-Илимской ГЭС (мощность 3840 МВт, выработка 21,7 млрд кВт·ч). Эти три станции входят группу En+. Четвертая ступень Ангарского каскада – Богучанская ГЭС (мощность 2997 МВт, выработка17,6 млрд кВт·ч), входит в Богучанское экнергометаллургическое объединение – совместный проект «Русгидро» и РУСАЛа.

Еще не построенные, но спроектированные или проектируемые ступени: Нижнебогучанская ГЭС (мощностью 660 МВт, выработка 3,3 млрд кВт·ч), Мотыгинская ГЭС (мощность 1145 МВт, выработка 7,2 млрд кВт·ч) т и Стрелковская ГЭС мощностью 920 МВт.