Сеть «Красное&Белое» присматривается к Красноярску
Пару лет назад компания объединилась с риетйлерами «Бристоль» и «Дикси». Похоже теперь она готовится зайти в Красноярск (и не только) под собственным брендом.
Сеть розничных магазинов «Красное&Белое» ищет специалиста по поиску недвижимости в Красноярске. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.
Как сказано в объявлении, такой специалист понадобился компании в связи с расширением. В его обязанности будет входить активный поиск торговых площадей и открытие магазинов формата «у дома» (площадь 80-200 кв.м.).
Сейчас в географии продаж «Красного&Белого» Красноярск присутствует косвенно — сеть «Бристоль», с которой КБ объединился в сентябре 2019 года, представлена в городе 131 магазином.
Возможно теперь ритейлер собирается зайти в Красноярск под собственным брендом — оперативно получить комментарии «Красного&Белого» не удалось, поэтому пока вопрос остается открытым.
Добавим, что такие же вакансии компания открыла в Абакане и Иркутске.
Обновлено в 13:02: В компании «Красное&Белое» DK.RU подтвердили, что действительно планируют открыться в Красноярске, Абакане и Иркутске. Правда, о конкретных планах умолчали:
Пока не можем сказать, когда произойдет открытие и каков размер инвестирования, так как это зависит от многих факторов».