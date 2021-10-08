Сеть «Красное&Белое» присматривается к Красноярску

Пару лет назад компания объединилась с риетйлерами «Бристоль» и «Дикси». Похоже теперь она готовится зайти в Красноярск (и не только) под собственным брендом.

Сеть розничных магазинов «Красное&Белое» ищет специалиста по поиску недвижимости в Красноярске. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.

Как сказано в объявлении, такой специалист понадобился компании в связи с расширением. В его обязанности будет входить активный поиск торговых площадей и открытие магазинов формата «у дома» (площадь 80-200 кв.м.).

Сейчас в географии продаж «Красного&Белого» Красноярск присутствует косвенно — сеть «Бристоль», с которой КБ объединился в сентябре 2019 года, представлена в городе 131 магазином.

Возможно теперь ритейлер собирается зайти в Красноярск под собственным брендом — оперативно получить комментарии «Красного&Белого» не удалось, поэтому пока вопрос остается открытым.

Добавим, что такие же вакансии компания открыла в Абакане и Иркутске.