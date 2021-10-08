Красноярцам сделают мобильное приложение для скандинавской ходьбы за 2 млн
Депутаты горсовета Красноярска поддержали социальный проект, призванный привлечь людей заниматься скандинавской ходьбой. Они смогут через приложение найти единомышленников и брать уроки.
В приложении будет шагомер, расписание занятий по ходьбе у конкретных тренеров и даже видеоуроки, будет функция объединения в команды и участия в различных испытаниях с призами. Приложение должно быть готово в следующем году.
Будет одна вкладка – для обычных людей, которые будут ходить, нахаживать шаги, это будут командные соревнования. Вторая вкладка – для людей с ограниченными возможностями. Там соревнования будут индивидуальные. Кроме того, мы закупаем 200 пар скандинавских палок в рамках этого проекта. Их распространят между организациями инвалидов», - говорит руководитель краевой Ассоциации скандинавской ходьбы Елена Шестак.
Как сообщает пресс-служба горсовета, проект поддержал Почетный гражданин Красноярска, тренер Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили Виктор Алексеев. Он вице-президент Ассоциации скандинавской ходьбы и проходит в день минимум 10 километров.
На реализацию идеи «Сибирь шагающая» получила грант порядка 2 млн рублей.
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