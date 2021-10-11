Театр из Шушенского взял Гран-при первого фестиваля любительских театров

Первый межрегиональный фестиваль любительских театров прошел в Каргополе (Архангельская область). В нем участвовали 12 коллективов, театр из Харцызска (ДНР) показал свою постановку онлайн.

Участники фестиваля были отобраны в результате конкурса, который провел Российский дом народного творчества.

Народный театр-студия «Ра вестник» из Шушенского завоевал Гран-при фестиваля. Театр работает при МБУ «Районный центр культуры пгт Шушенское». Артисты представили спектакль «Ревизор».

Награду в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал артист театра Юрий Пузынин, сыгравший Городничего. Также театр получил два специальных диплома: Антон Пузынин – за режиссуру и Сергей Журавлев – за исполнение роли Земляники.

Все спектакли фестиваля можно посмотреть здесь.