Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.10
71,63
82,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Театр из Шушенского взял Гран-при первого фестиваля любительских театров

Театр из Шушенского взял Гран-при первого фестиваля любительских театров
Иллюстрация: vk.com/ra_vestnik

Первый межрегиональный фестиваль любительских театров прошел в Каргополе (Архангельская область). В нем участвовали 12 коллективов, театр из Харцызска (ДНР) показал свою постановку онлайн.

#НОВОСТИ

Участники фестиваля были отобраны в результате конкурса, который провел Российский дом народного творчества.

Народный театр-студия «Ра вестник» из Шушенского завоевал Гран-при фестиваля. Театр работает при МБУ «Районный центр культуры пгт Шушенское». Артисты представили спектакль «Ревизор».

Награду в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал артист театра Юрий Пузынин, сыгравший Городничего. Также театр получил два специальных диплома: Антон Пузынин – за режиссуру и Сергей Журавлев – за исполнение роли Земляники.

Театр из Шушенского взял Гран-при первого фестиваля любительских театров 1

Все спектакли фестиваля можно посмотреть здесь.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Капремонт по новым тарифам — рост цен на стройматериалы переложат на красноярцевКапремонт по новым тарифам — рост цен на стройматериалы переложат на красноярцев
  • Канатная дорога на Сопку открылась в КрасноярскеКанатная дорога на Сопку открылась в Красноярске
  • Локдаун: непривитым запретили посещать кафе и театры в ХакасииЛокдаун: непривитым запретили посещать кафе и театры в Хакасии
  • Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в КрасноярскеЭксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске
  • Склад с горючим горит под КрасноярскомСклад с горючим горит под Красноярском
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.