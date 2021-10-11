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Бывшую ракетную часть Канска отдадут военным морякам. Зачем - секрет

Бывшую ракетную часть Канска отдадут военным морякам. Зачем - секрет
Иллюстрация: скриншот видео YouTube

Ожидается, что ВМФ России построит здесь объекты для размещения одного из своих подразделений. Какого именно и в какие сроки, власти города не говорят.

#НОВОСТИ
На территории микрорайона Солнечный в Канске построят объекты Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил NGS24 со ссылкой на закрытый Instagram-аккаунт местного градоначальника Андрея Береснева.
 
Глава Канска в посте рассказал о том, что на прошлой неделе в город приезжал главком ВМФ Николай Евменов, чтобы подобрать участок для размещения одного из подведомственных ему подразделений.
 
В пресс-службе мэрии Канска информацию подтвердили, но не уточнили, о каких именно объектах и каком подразделении идет речь, сославшись на секретность информации. Также не ясно, когда начнется строительство — Береснев в посте сказал лишь, что вопрос близок к согласованию. С пресс-службой ВМФ оперативно связаться не удалось.
 
Известно, что на месте будущей застройки ранее располагалась 23-я ракетная дивизия, расформированная в 2007 году.
 
Также в Канске сейчас существует Отдел по хранению боеприпасов Военно-морского флота (ранее 10-й арсенал ВМФ). В его задачу входит снабжение флота противолодочным, торпедным, минным, противоминным оружием и боеприпасами.
Автор: Петр Савельев
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