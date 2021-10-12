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Бар Harley`s объявил о закрытии. Временном

Бар Harley`s объявил о закрытии. Временном
Иллюстрация: vk.com/barharleys

После разрешения общепиту работать без ограничений времени, что случилось в середине сентября, это первое заведение, которое решилось приостановить работу.

#НОВОСТИ
Сообщение о временном закрытии появилось на сайте бара Harley`s и в некоторых его соцсетях.
 
Никаких пояснений по поводу причин, побудивших заведение закрыться, в этих источниках нет. В комментариях к постам — тоже. Оперативно же связаться с руководством и прояснить ситуацию, не удалось.
 
Также неясно как надолго закрылся бар.
 
Добавим, что в последнее время заведение не очень активно вело свои соцсети — последние посты в Instagram и Facebook датированы 26 августа 2021 года, а во «ВКонтакте» (до сегодняшнего дня) — 27 июня.
 
Судя, опять же, по постам в соцсетях, Harley`s в период пандемии закрывался лишь единожды — в самом ее начале. После этого несколько месяцев работал в режиме доставки, а с сентября 2020 года снова открыл свои двери. Примечательно, что в конце сентября 2021 года бар отметил свое 12-летие.
Автор: Петр Савельев
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