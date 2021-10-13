Беговые дорожки и металлоискатели: что выгоднее продавать и покупать на аукционе с 1 рубля

Эксперты Au.ru проанализировали итоги торгов за последний год, чтобы выяснить, что можно быстро и выгодно продать, а что проще всего купить на аукционе со стартовой ценой в 1 рубль.

Сейчас на Au.ru выставлено около 9000 таких лотов.

Наибольшее число успешных сделок приходится на смартфоны и электроинструмент - более 3,5 тысяч сделок с начала года. Далее в рейтинге идут платья, комнатные растения, верхняя одежда и развивающие игрушки. А замыкают тройку лидеров телевизоры, ручной инструмент и видеокарты - более 2,7 тыс. сделок.

Дороже всего (относительно средней цены) продаются моноблоки, металлоискатели и цифровые фотокамеры со сменной оптикой. А финальная стоимость игровых консолей обычно сравнивается с последней ставкой у мопедов.

Выгоднее всего искать подходящие лоты среди спортивных товаров, бытовой техники, музыкальных инструментов и компьютеров. Так, например, дороже всего продаются луки и арбалеты, а беговые дорожки и велотренажеры можно купить значительно дешевле среднерыночной цены. В зависимости от состояния тренажера снижение может быть на 40-50%.

Всего в этом году красноярцы продали более 300 тыс. лотов на аукционе с 1 рубля.