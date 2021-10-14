Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Банке «Левобережный» действует специальный тариф на РКО для группы компаний

В Банке «Левобережный» действует специальный тариф на РКО для группы компаний
Иллюстрация: Левобережный

Юридическим лицам и ИП, входящим в группу компаний, устанавливается групповой тариф при открытии расчетных счетов в рублях.

Если клиент уже имеет рублевый расчетный счет в Банке «Левобережный», а его связанные компании – нет, то группа компаний может подключить «Групповой тариф». В рамках предложения связанные компании могут пользоваться одним бизнес-пакетом РКО в течение 12 месяцев с даты открытия первого расчетного счета в банке. При этом абонентская плата за пакет РКО взимается только с одной компании группы. Предложение распространяется на пакеты «Стабильный» и «Все включено». По истечении специального предложения каждая компания группы может перейти на любой бизнес-пакет РКО, кроме «Супер 0».

Подключить «Групповой тариф» можно до 31.12.2021. Предложение не действует, если клиент воспользовался другими акциями по расчетно-кассовому обслуживанию: «Больше-меньше», «На здоровье», «Одна вторая» (для НСО), «Скидка на РКО при подаче заявки с сайта».

Подробную консультацию по РКО вы можете получить у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисе Банка «Левобережный» по адресу: ул. Молокова, 60.

Ознакомиться со всеми бизнес-пакетами РКО и подать заявку открытие расчетного счета можно на сайте.

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под Красноярском построят машиностроительный заводПод Красноярском построят машиностроительный завод
  • Красноярскому краю снова добавят ковидных ограниченийКрасноярскому краю снова добавят ковидных ограничений
  • «Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска
  • Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей АрктикиАлександр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
  • «Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.