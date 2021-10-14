БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК продолжает осенний набор на программу МВА

Программа МВА «Стратегия» от БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК стартует в Красноярске совсем скоро. Окончание регистрации — 25 октября.

Эта программа — уникальная возможность получить реально работающие инструменты современного менеджера и сформировать навыки их эффективного применения. Используемые методики обучения универсальны для любых предприятий и отраслей. Они ориентированы, в первую очередь, на практику.

Программа МВА «Стратегия» состоит из трех ступеней и нескольких курсов, затрагивающих различные аспекты менеджмента. По ее окончании выпускники получат валидированные дипломы МВА.

В основе программы, по которой обучают в БИЗНЕС-ШКОЛE ЛИНК, лежит уникальная технология blended-learning, представляющая собой оптимальное сочетание нескольких форм коммуникаций — очные занятия, самостоятельная работа, интернет-конференции, анализ реальных кейсов и т.п. В ряду прочего, она имитирует среду действующей организации, что помогает лучше понять принципы ее функционирования, ресурсы и роль руководителя.

Программа МВА «Стратегия» трижды прошла аккредитацию международной ассоциации МВА (АМВА), чем подтвердила свои высочайшие качества. На сегодня лишь 13 бизнес-школ России могут таким похвастаться.

Подробнее о программе МВА «Стратегия» и других курсах от БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК, можно узнать на сайте http://schoollink.ru. Записаться же можно по телефону (391) 242-80-94 или по электронной почте info@schoollink.ru.