Хазрету Совмену вручили Российского Нобеля

Почетный гражданин Красноярского края, Красноярска и Северо-Енисейского района Хазрет Совмен удостоен звания лауреата российской премии Людвига Нобеля.

Премия вручается за выдающиеся профессиональные достижения, а также за заслуги во имя России и мира.

Награда была вручена в Москве в торжественной обстановке. Нагрудный знак и медаль лауреата изготовлены по эскизам 1988 года.

Комментируя премию Российского Нобеля, Хазрет Совмен отметил, что никогда не стремился получать награды:

Я ничего в своей жизни не делал ради награды, всегда старался жить и работать так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы», — сказал лауреат.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил Совмена от лица жителей всего региона:

Хазрет Меджидович многое сделал для золотодобывающей отрасли России в целом. Благодаря ему началось освоение одного из крупнейших золоторудных месторождений страны – Олимпиадинского, в результате чего наш край является безусловным лидером в области золотодобычи. Кроме того, Хазрет Меджидович – человек широкой души, который все, что зарабатывает, по большому счету отдает людям».

Добавим, благодаря благотворительной деятельности Хазрета Совена в Красноярском крае были построены детские сады, школы и детский дом, который носит его имя. В регионе нет ни одного крупного события, к которому бы не имел отношения Хазрет Совмен.