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Хазрету Совмену вручили Российского Нобеля

Хазрету Совмену вручили Российского Нобеля
Иллюстрация: Yandex

Почетный гражданин Красноярского края, Красноярска и Северо-Енисейского района Хазрет Совмен удостоен звания лауреата российской премии Людвига Нобеля.

#НОВОСТИ

Премия вручается за выдающиеся профессиональные достижения, а также за заслуги во имя России и мира.

Награда была вручена в Москве в торжественной обстановке. Нагрудный знак и медаль лауреата изготовлены по эскизам 1988 года.  

Комментируя премию Российского Нобеля, Хазрет Совмен отметил, что никогда не стремился получать награды:

Я ничего в своей жизни не делал ради награды, всегда старался жить и работать так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы», — сказал лауреат.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил Совмена от лица жителей всего региона:

Хазрет Меджидович многое сделал для золотодобывающей отрасли России в целом. Благодаря ему началось освоение одного из крупнейших золоторудных месторождений страны – Олимпиадинского, в результате чего наш край является безусловным лидером в области золотодобычи. Кроме того, Хазрет Меджидович – человек широкой души, который все, что зарабатывает, по большому счету отдает людям».

Добавим, благодаря благотворительной деятельности Хазрета Совена в Красноярском крае были построены детские сады, школы и детский дом, который носит его имя. В регионе нет ни одного крупного события, к которому бы не имел отношения Хазрет Совмен.

Справка

 
Премия Людвига Нобеля была учреждена в Петербурге в 1888 году, задолго до известного шведского аналога. Она присуждалась до Революции, а после вынужденного перерыва возродилась в 2005 году благодаря фонду Людвига Нобеля.Премия Людвига Нобеля была учреждена в Петербурге в 1888 году, задолго до известного шведского аналога. Она присуждалась до Революции, а после вынужденного перерыва возродилась в 2005 году благодаря фонду Людвига Нобеля.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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