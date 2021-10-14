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Пена дней: прогнозируется скачок цен на пиво

Пена дней: прогнозируется скачок цен на пиво
Иллюстрация: Yandex

Красноярский пивовар Даниил Бриман предсказывает существенное повышение цен на пиво уже к концу года.

#НОВОСТИ

«Драматичное поднятие цен», — так высказался о грядущих ценах на пиво эксперт. По его мнению, уже к декабрю пиво подорожает на 15–30%. Причина — поднятие цен на сырье из-за неурожая ячменя, а также падение курса рубля.

По его мнению, для российских пивоварен складывается критическая ситуация, так как большая часть светлых сортов пива в России производится из российского солода. Мелкие пивоварни уже вынуждены закрываться.

 

 

Автор: Петр Савельев
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