Пена дней: прогнозируется скачок цен на пиво

Красноярский пивовар Даниил Бриман предсказывает существенное повышение цен на пиво уже к концу года.

«Драматичное поднятие цен», — так высказался о грядущих ценах на пиво эксперт. По его мнению, уже к декабрю пиво подорожает на 15–30%. Причина — поднятие цен на сырье из-за неурожая ячменя, а также падение курса рубля.

По его мнению, для российских пивоварен складывается критическая ситуация, так как большая часть светлых сортов пива в России производится из российского солода. Мелкие пивоварни уже вынуждены закрываться.