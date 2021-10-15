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Сувенирным банкнотам ужесточат правила использования

Сувенирным банкнотам ужесточат правила использования
Иллюстрация: архив ДК

У красноярцев пользуются популярностью сувенирные десятирублевые банкноты «Спасибо медицинским работникам России», которые продаются на одном из известных маркетплейсов.

#НОВОСТИ

Однако специалисты опасаются, что сувенирные деньги могут использоваться как платежное средство. Все дело – в исполнении банкнот. С одной стороны на них изображен врач в медицинской маске, а с другой – полностью скопировано изображение с десятирублевки образца 1997 года и даже указаны серийные номера.

Как пояснил DK.ru управляющий Отделением Красноярк Банка России Сергей Журавлев, в России уже ведется разработка законодательных актов, регулирующих производство и сбыт сувенирных банкнот, чтобы защитить граждан страны от возможного мошенничества.

Банк России не выпускал в обращение банкнот с изображением врача в медицинской маске. Информация о банкнотах Банка России, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, представлена на сайте Банка России в разделе "Наличное денежное обращение".
В настоящее время законодательство Российской Федерации не запрещает изготовление банкнотоподобных изделий. Вместе с тем, принимая во внимание их внешнее сходство с банкнотами Банка России, отмечаются случаи использования банкнотоподобных изделий для совершения мошеннических действий.
Учитывая актуальность проблемы, Банк России во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами принимает участие в работе по законодательному урегулированию вопроса о противодействии изготовлению и сбыту изделий, имитирующих внешний вид денежных знаков Банка России.

 

Автор: Наталья Кобец
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