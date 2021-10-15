Сувенирным банкнотам ужесточат правила использования

У красноярцев пользуются популярностью сувенирные десятирублевые банкноты «Спасибо медицинским работникам России», которые продаются на одном из известных маркетплейсов.

Однако специалисты опасаются, что сувенирные деньги могут использоваться как платежное средство. Все дело – в исполнении банкнот. С одной стороны на них изображен врач в медицинской маске, а с другой – полностью скопировано изображение с десятирублевки образца 1997 года и даже указаны серийные номера.

Как пояснил DK.ru управляющий Отделением Красноярк Банка России Сергей Журавлев, в России уже ведется разработка законодательных актов, регулирующих производство и сбыт сувенирных банкнот, чтобы защитить граждан страны от возможного мошенничества.