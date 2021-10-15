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Дефицит бюджет Ачинска покроют коммерческим кредитом

Дефицит бюджет Ачинска покроют коммерческим кредитом
Иллюстрация: wikimapia.org

Контракт между банком и властями города уже подписан. Обслуживание займов обойдется муниципалитету более чем в 17 млн рублей за год. Погасить все кредиты нужно будет в декабре следующего года.

#НОВОСТИ
«Совкомбанк» откроет для мэрии Ачинска кредитную линию на 194,3 млн рублей. Подписанный контракт размещен на сайте госзакупок. Как сказано в документа торгов, эти деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета города и погашение муниципального долга. 
 
Выбрать кредитную линию мэрия может одним или несколькими займами с 8 декабря 2021 года. Закроется линия — 4 марта 2022 года. Срок кредитования — 366 дней.
 
За предоставление средств муниципальный бюджет заплатит 17,38 млн рублей — примерно 8,96% от общего объема кредитов.
 
Как распределят деньги между заявленными частями расходов, неизвестно. Однако, на сегодня, дефицит бюджета Ачинска составляет примерно 101,9 млн рублей.
 
 
Автор: Петр Савельев
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