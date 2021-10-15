Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.10
71,78
83,33
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Адвокатское бюро LOYS получило заслуженную награду!

Адвокатское бюро LOYS получило заслуженную награду!
Автор фото: Садчиков Павел ФПА РФ. Иллюстрация: Loys

Адвокатское бюро LOYS стало лауреатом национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Триумф»!

13 октября в Москве состоялась VII Торжественная церемония награждения Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры!

Статуэтка «Триумф» присуждается адвокатским образованиям, которые пользуются высоким профессиональным авторитетом, добились выдающихся достижений в области организации адвокатской деятельности и содействия реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь.

Высокую награду лауреатам Премии вручили сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин и первый проректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Грачева.

Уже 13 лет Адвокатское бюро LOYS успешно защищает интересы доверителей и с каждым годом расширяет границы своих возможностей.

Филиалы Бюро находятся в 5 региональных центрах России: Екатеринбург, Калининград, Владивосток, Красноярск и Краснодар, и поддерживают высокие стандарты LOYS.

LOYS специализируется на сложных корпоративных спорах, банкротстве, адвокатских расследованиях, защите и представлении интересов потерпевших по уголовным делам.

Мы прошли большой путь и получили заслуженную награду! Наше Бюро — это команда профессионалов, и каждый день мы работаем во благо наших доверителей. Мы растем, развиваемся, повышаем свою квалификацию и уделяем большое внимание социальным проектам. Нам есть чем гордиться, и, конечно, мы будем и дальше стремиться к самым высоким стандартам в нашей профессии!» — Денис Пучков, председатель Совета партнеров Адвокатского бюро LOYS

 

За этим признанием стоит большая работа, множество часов кропотливого труда и десятки бессонных ночей нашей команды и лично каждого из нас! Я благодарю своих коллег из всех филиалов страны за вклад в успех LOYS. Наш филиал в Красноярске разделяет радость от заслуженной награды, и все члены команды гордятся тем, что их старания, знания и навыки оценены по достоинству!» — Арсен Саркисов, руководитель филиала Адвокатского бюро LOYS в Красноярске.

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под Красноярском построят машиностроительный заводПод Красноярском построят машиностроительный завод
  • Красноярскому краю снова добавят ковидных ограниченийКрасноярскому краю снова добавят ковидных ограничений
  • «Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
  • «Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска
  • Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей АрктикиАлександр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.