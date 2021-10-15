Адвокатское бюро LOYS получило заслуженную награду!
Адвокатское бюро LOYS стало лауреатом национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Триумф»!
13 октября в Москве состоялась VII Торжественная церемония награждения Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры!
Статуэтка «Триумф» присуждается адвокатским образованиям, которые пользуются высоким профессиональным авторитетом, добились выдающихся достижений в области организации адвокатской деятельности и содействия реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь.
Высокую награду лауреатам Премии вручили сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин и первый проректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Грачева.
Уже 13 лет Адвокатское бюро LOYS успешно защищает интересы доверителей и с каждым годом расширяет границы своих возможностей.
Филиалы Бюро находятся в 5 региональных центрах России: Екатеринбург, Калининград, Владивосток, Красноярск и Краснодар, и поддерживают высокие стандарты LOYS.
LOYS специализируется на сложных корпоративных спорах, банкротстве, адвокатских расследованиях, защите и представлении интересов потерпевших по уголовным делам.
Мы прошли большой путь и получили заслуженную награду! Наше Бюро — это команда профессионалов, и каждый день мы работаем во благо наших доверителей. Мы растем, развиваемся, повышаем свою квалификацию и уделяем большое внимание социальным проектам. Нам есть чем гордиться, и, конечно, мы будем и дальше стремиться к самым высоким стандартам в нашей профессии!» — Денис Пучков, председатель Совета партнеров Адвокатского бюро LOYS
За этим признанием стоит большая работа, множество часов кропотливого труда и десятки бессонных ночей нашей команды и лично каждого из нас! Я благодарю своих коллег из всех филиалов страны за вклад в успех LOYS. Наш филиал в Красноярске разделяет радость от заслуженной награды, и все члены команды гордятся тем, что их старания, знания и навыки оценены по достоинству!» — Арсен Саркисов, руководитель филиала Адвокатского бюро LOYS в Красноярске.