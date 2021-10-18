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Овсянка, сэр? Нет, дороговата, — рекордная цена на хлопья

Овсянка, сэр? Нет, дороговата, — рекордная цена на хлопья
Иллюстрация: Yandex

Стоимость овсянки неожиданно взлетела и достигла рекордного значения за несколько десятилетий.

#НОВОСТИ

Росстат зафиксировал высокую цену за овсяные хлопья. По данным ведомства, рост начался два месяца назад и достиг 80 рублей за кг. Ранее овсянка не набирала в цене с 2000 года. Еще в августе она стоила на 12% ниже – 72,1 руб. за 1 кг.

Почему подорожала самая полезная каша? Эксперты отмечают, что причина резкого скачка цен — рост закупочных цен и неурожай. Причем низкий урожай длится второй год. В 2020 году сказалась засуха, в 2021 году — обильные дожди.

Автор: Петр Савельев
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