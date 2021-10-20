Первый фестиваль науки пройдет в Красноярске

Фестиваль науки «Кстати» пройдет 21-23 октября, его темой стало «Искусство науки». Приглашенные эксперты покажут, что научные исследования и вообще интеллектуальный труд – это красиво.

Организаторы фестиваля - Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом». Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

Стартует фестиваль 21 октября на площадке ИЦАЭ с Public Talk «Коммуникации как искусство». Еще в программе - лекции известного антрополога Станислава Дробышевского и натуралиста Евгении Тимоновой, Science Drama «Девять» с театром «Вспышка», научно-музыкальная лекция «Квадрат эволюции» с историком Антоном Кочневым и скрипачом Никитой Дёминым, воркшоп «Цианотипия», на котором каждый сможет создать своё полотно с отпечатком растений, выставка арт-объектов «Искусство науки», лекция красноярского популяризатора науки Егора Задереева о фотографиях и картинах, изменивших науку, и многое другое.

Площадками фестиваля станут ИЦАЭ, Кванториум и YUSHIN BROTHERS.