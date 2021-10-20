Красноярские автолюбители уже «переобулись»

74% водителей в Красноярске уже поменяли летнюю резину на зимнюю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Авито Авто. Остальные ждут, когда на улице похолодает еще.

Согласно результатам опроса, пятая часть красноярских автолюбителей вообще не ориентируется на погоду и «переобувается» по графику. 6% водителей предпочитают ездить на всесезонной резине. Две трети опрошенных меняют резину на шиномонтажках, остальные справляются с этой задачей самостоятельно.

При этом автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние раньше – когда среднесуточная температура достигает 7 градусов выше ноля, так как это позволяет дольше сохранить эксплуатационные свойства зимней резины и обеспечить максимальную безопасность при вождении.

В среднем по стране, сообщает Авито Авто, «переобулись» 24% автовладельцев. По понятным причинам не торопятся этого делать в центральных и южных регионах страны.