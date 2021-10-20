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Красноярские автолюбители уже «переобулись»

Красноярские автолюбители уже «переобулись»
Автор фото: Hannes Edinger . Иллюстрация: pixabay.com

74% водителей в Красноярске уже поменяли летнюю резину на зимнюю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Авито Авто. Остальные ждут, когда на улице похолодает еще.

#НОВОСТИ

Согласно результатам опроса, пятая часть красноярских автолюбителей вообще не ориентируется на погоду и «переобувается» по графику. 6% водителей предпочитают ездить на всесезонной резине. Две трети опрошенных меняют резину на шиномонтажках, остальные справляются с этой задачей самостоятельно.

При этом автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние раньше – когда среднесуточная температура достигает 7 градусов выше ноля, так как это позволяет дольше сохранить эксплуатационные свойства зимней резины и обеспечить максимальную безопасность при вождении.

В среднем по стране, сообщает Авито Авто, «переобулись» 24% автовладельцев. По понятным причинам не торопятся этого делать в центральных и южных регионах страны.

Автор: Петр Савельев
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