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«Норникель» объявил конкурс новых идей по использованию палладия на 350 тыс. долларов

«Норникель» объявил конкурс новых идей по использованию палладия на 350 тыс. долларов
Иллюстрация: Норникель

Конкурс «Палладиевый вызов» призван вдохновить представителей бизнеса, ученых и изобретателей на поиск новых сценариев применения драгоценного металла.

#НОВОСТИ

«Норникель» объявил о старте конкурса «Палладиевый вызов» — инициативы, направленной на поиск новых вариантов использования палладия и повышения спроса на этот драгоценный металл. Конкурс, призванный объединить усилия представителей бизнеса, ученых и изобретателей, проводится крупнейшим производителем палладия и высокосортного никеля в мире совместно с Международным институтом драгоценных металлов (IPMI).

Благодаря хорошим каталитическим способностям и уникальным физическим свойствам одним из основных направлений использования палладия является автомобильная промышленность. В ней палладий применяется как важнейший компонент системы очистки выхлопных газов. Несмотря на применение в автомобильной отрасли, эксперты считают, что возможности использования палладия в других сферах ещё недостаточно исследованы, а конкурс «Палладиевый вызов» способен простимулировать научное и бизнес сообщество для поиска новых сценариев:

Мы как компания считаем, что палладий обладает огромным потенциалом не только в области автокатализаторов. Мы видим высокий спрос на палладий в других отраслях, включая зеленую экономику и декарбонизацию. Есть множество других областей, где палладий может выполнять важнейшие функции, и мы очень рады объявить о начале конкурса, который призван объединить усилия ученых со всего мира. Мы надеемся, что этот конкурс поможет выявить выдающиеся результаты научных исследований», — прокомментировал старт конкурса вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Работы участников конкурса «Палладиевый вызов» будут оцениваться независимой группой мировых экспертов. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте IPMI позднее 31 мая 2022 года.  Авторы трёх лучших по мнению экспертов работ получат мировое признание и будут награждены денежными призами: 1-е место — 200 тыс. долл. США; 2-е место — 100 тыс. долл. США; 3-е место —50 тыс. долл. США. Подведение итогов конкурса состоится 16 сентября 2022 года на ежегодном ужине IPMI в Нью-Йорке.

 

Автор: Александр Вознесенский
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