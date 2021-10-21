Отмена пошлин на алюминиевые сплавы ускорит перестройку КрАЗа

Пошлина на экспорт из России алюминиевых сплавов была введена в августе 2021 года, однако правительство уже намерено пересмотреть свое решение и отменить эту меру.

Идею активно поддерживает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, входящая в состав правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщил Минпромторг РФ. В ведомстве уточняют, что с такой просьбой обратились предприятия алюминиевой отрасли и власти регионов, где они расположены.

При этом правительство намерено оставить на прежнем уровне пошлину на алюминий-сырец, она по-прежнему составит 15%, но не менее $254 за тонну. А вот обнуление пошлин на сплавы в министерствах рассматривают как стимул для предприятий развивать производство высокотехнологичной продукции. По данным Минпромторга, внутренние цены на алюминий-сырец по сравнению с маем 2021 года снизились на 0,5%, зато стоимость необработанного металла на внешних рынках выросла на 18%, так что для предприятий, экспортирующих такой товар, ситуация вполне терпимая. Национальный бюджет также получит свои «плюшки», а заводы, выпускающие продукцию высоких переделов (сплавы), избавятся от двойного налогообложения: на ввоз сырья и на вывоз конечного продукта.

В ответ правительство рассчитывает на то, что предприятия алюминиевой отрасли ускорят работу по модернизации производств и расширят выпуск высокотехнологичной продукции. Обнуление пошлин на сплавы – это часть национальной стратегии расширения экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Обнуление пошлин, в частности, простимулирует перестройку четырех заводов РУСАЛа в сибирском регионе. Напомним, согласно программе строительства высокотехнологичных и экологичных производств к 2030 году планируется перестроить четыре крупнейших алюминиевых завода России: Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого. Этот проект генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин презентовал на Красноярском экономическом форуме в апреле 2021 года. Перестройка заводов будет вестись в основном на средства самих предприятий, и новые пошлины на сплавы оказались для них совсем некстати.

Принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а также создаст необходимые условия для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода и реализации программы экологической модернизации Братского, Иркутского, Красноярского и Новокузнецкого заводов ОК РУСАЛ, одобренной Президентом Российской Федерации», - пояснил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Таким образом, РУСАЛ получает возможность уверенно инвестировать в модернизацию производства и развитие номенклатуры выпускаемой продукции, а также решить экологические задачи.