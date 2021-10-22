На благоустройство парка «Солнечная поляна» выделено 1,5 млн рублей. Это деньги РУСАЛа

Эти средства пойдут на укладку модульного травмобезопасного резинового покрытия большой детской площадки. Парк «Солнечная поляна» расположен в микрорайоне Солнечный.

Раньше на этом месте был пустырь площадью 7,4 гектара. Из-за большого объёма работы, благоустройство общественного пространство разделили на несколько этапов, первый из которых начался еще в 2020 году. Сегодня в парке уже создана сеть тротуаров, уложено мощение, оборудованы детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы, беседки и качели.

В этом году рабочая группа, состоящая из представителей РУСАЛа, администрации и активных горожан, обсудила предстоящие работы нынешнего и следующего года. Поступило много обращений с просьбой сделать специальное покрытие для детской площадки. Развитие зон отдыха в территориях проживания сотрудников – важное направление социальной политики компании, основные принципы которой установил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Поскольку на бюджетные деньги сделать этого было невозможно, компания пошла навстречу жителям. РУСАЛ выделил средства в размере 1,5 млн. рублей на устройство модульного травмобезопасного покрытия», - комментирует Дмитрий Дмитриев, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Работы по обустройству покрытия планируется завершить через две недели. Это не единственный вклад компании в благоустройство парка «Солнечная поляна». Первые зелёные насаждения общественного пространства появились благодаря акции РУСАЛа «Сиреневый день». Корпоративные волонтёры высадили в парке 130 венгерских сиреней.